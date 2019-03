Etiopia | tra le vittime italiane presidente Onlus | moglie e tesoriere

Etiopia - aereo caduto dell’Ethiopian Airlines : 157 morti. Tra le vittime anche 8 italiani : Il volo, decollato da Addis Abeba, era diretto a Nairobi, con passeggeri di 33 diverse nazionalità. Nella capitale del Kenya sono attesi delegati da tutto il mondo per l’assemblea dell’Onu sull’ambiente. Si teme per la sorte di alcuni volontari di Bergamo

Aereo Etiopia - tra le vittime 3 volontari italiani : medico - sua moglie e un commercialista : Il medico Carlo Spini, la moglie Gabriella Vigiani e il commercialista Matteo Ravasio sono i tre volontari della onlus Africa Tremila morti nell'incidente Aereo dell'Ethiopian Airlines costato la vita a 157 persone. I tre erano membri di Africa Tremila Onlus, un 'associazione bergamasca che opera proprio nei paesi di quell'area.Continua a leggere

Disastro aereo in Etiopia - tra le vittime c’è anche il presidente di rete LinK 2007 Paolo Dieci : Tra le vittime nel Disastro aereo in Etiopia c’e’ anche Paolo Dieci, residente a Roma, presidente della ong Cisp e rete LinK 2007, un’ associazione di coordinamento consortile che raggruppa importanti Organizzazioni Non Governative italiane, in particolare 14 ong: Cesvi, Cisp, Coopi, Cosv, Gvc, Icu, Intersos, Lvia, Medici con l’Africa Cuamm, Ccm, Elis, World Friendss, Ciai e Amref. Lo si apprende da fonti del Terzo ...

