Etiopia | si schianta Boeing 737 della Ethiopian Airlines | sarebbero 157 i morti

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in, precisamente nei pressi di Addis Abeba, dove un737compagnia aereaè precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo, secondo quanto riferiscono le fonti di informazione, era diretto a Nairobi, la capitale del Kenya. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato al disastro, ma sicuramente con il passare delle ore le autorità chiariranno tutti i particolari. Tutti i passeggeri a bordo dell'aereo, si parla di 157 vittime, tra cui cianche 8 italiani. La Farnesina è al lavoro per ottenere informazioni più precise.L'incidente Secondo quanto riferisce il quotidiano italiano La Stampa, la notizia è stata confermata anche dal primo ministro dell', Aby Ahmed. Lo stesso ha portato subito il suo cordoglio ai famigliari delle vittime rimaste coinvolte in ...

TgLa7 : Si schianta #aereo dell' #EthiopianAirlines, morti. #Premier #Etiopia, era diretto a Nairobi - RaiNews : Si schianta aereo dell'#EthiopianAirlines con 157 persone a bordo. Premier Etiopia: era diretto a #Nairobi ?… - Agenzia_Ansa : Si schianta #aereo dell'Ethiopian Airlines, morti #Etiopia #ANSA -