Etiopia | precipita aereo della Ethiopian Airlines | A bordo 157 persone

blogo

(Di domenica 10 marzo 2019)Undell'si è schiantato questa mattina poco dopo il decollo dall'aeroporto di Addis Abeba. Il Boing 737, diretto a Nairobi, èto alle 8.44 ora locale con 149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio aA dare la notizia è stato il Primo Ministro dell', Abiy Ahmed, che su Twitter ha espresso le sue "più profonde condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari".The Office of the PM, on behalf of the Government and people of Ethiopia, would like to express it’s deepest condolences to the families of those that have lost their loved ones onBoeing 737 on regular scheduled flight to Nairobi, Kenya this morning.— Office of the Prime Minister - Ethiopia (@PMEthiopia) March 10, 2019(in aggiornamento)157é stato ...

repubblica : #Etiopia, precipita aereo diretto a Nairobi con 157 persone a bordo - BellettiRoberto : Etiopia, precipita aereo diretto a Nairobi con 157 persone a bordo - Laura_in_cucina : #Etiopia, precipita #aereo diretto a #Nairobi con 157 persone a bordo -