Etiopia | nessun sopravvissuto nel Boing 737 diretto in Kenya | 8 italiani tra le vittime

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019). E’ questo il tragico epilogo dopo l’incidente aereo avvenuto nel territorio etiope questa mattina. Il volo dell’Ethiopian Airlines, con dentro 157 persone tra passeggeri e personale di bordo, era da poco partito da Addis Abeba in direzione di Nairobi.LeNello schianto sarebbero rimasti coinvolti 32 cittadinini, 9 etiopi, 18 canadesi, 8 provenienti dalla Cina, dagli Usa e dall'Italia. Sette francesi e inglesi, 6 dall'Egitto, 5 olandesi e 4 da India e Slovacchia.Tra glici sarebbero anche il noto archeologo siciliano, nonché assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia, Sebastiano Tusa, sua moglie e tre volontari che fanno parte della onlus Africa Tremila, con sede a Bergamo. La loro identità non è stata ancora resa nota, visto che le famiglie non sono state ancora informate. Si tratterebbe però di un commercialista residente a ...

TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… - RaiNews : Si schianta aereo #EthiopianAirlines con 157 a bordo. Nessun sopravvissuto. Su lista passeggeri anche 8 italiani. L… - SkyTG24 : Etiopia, precipita aereo: nessun sopravvissuto, 8 italiani tra le vittime. FOTO -