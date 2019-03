liberoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Palermo, 10 mar. (AdnKronos) - “Unache, l’aereo dell’Ethiopian caduto oggi in Africa spezza tante famiglie e ci porta via una delle persone migliori della Sicilia. Sebastiano, archeologo visionario e assessore del governo siciliano, va via da questo mondondo

palermo24h : Disastro aereo in Etiopia, Lo Curto (Udc): ”Tusa uomo di grande valore distintosi per serietà e competenza” - TV7Benevento : Etiopia: Lo Curto (Udc), 'morte Tusa tragedia che lascia senza parole'... -