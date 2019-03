Etiopia L’archeologo | il medico | il contabile | l’infermiera | ecco chi sono le vittime

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019)otto gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo avvenuto questa mattina poco dopo il decollo, a 62 km a sud di Addis Abeba in cui è precipitato un Boeing 737 della Ethiopian Airlines. Finorastate rese note le gerealità di cinque di loro.chiSebastiano Tusa – Archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, era diretto a Malindi per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la partecipazione di archeologi provenienti da tutto il mondo. Tusa, che era già andato in Kenya lo scorso Natale insieme con la moglie, Valeria Patrizia Livigni, era stato chiamato per la sua grande competenza nel settore dell’archeologia marina. Nato a Palermo il 2 agosto 1952, Tusa è stato il primo ‘Soprintendente del Mare’ in Sicilia e dall’11 aprile scorso era assessore ai Beni Culturali della Regione. Tusa era anche professore di ...

