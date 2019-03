Etiopia | 8 italiani tra le 157 vittime dell’aereo precipitato

vanityfair

(Di domenica 10 marzo 2019) Questa mattina, alle 8.44 ore locali (6.44 ora italiana) un Boeing 737 dell'Ethiopian Airlines è sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba mentre era diretto a Nairobi: 157 le persone a bordo (149 passeggeri e 8 membri dell'equipaggio), nessun superstite. Tra le ci sono anche 8, tra cui l'assessore ai Beni Culturali della Regione Siciliana Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, Sovrintendente del Mare della Regione. Tusa era diretto in Kenia, per un progetto dell'Unesco.Sul Boeing anche tre volontari, due uomini e una donna, appartenenti a una onlus di Bergamo. La loro identità, però, non è stata ancora ufficializzata in quanto le famiglie non sarebbero ancora informate.La Ethiopian Airlines ha pubblicato una foto che mostra ...

TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… - repubblica : ?? #Etiopia, precipita aereo con 157 persone a bordo. In lista dei passeggeri anche 8 italiani - RaiNews : Si schianta aereo #EthiopianAirlines con 157 a bordo. Nessun sopravvissuto. Su lista passeggeri anche 8 italiani. L… -