Enna 14 marzo Economie solidali | economie resistenti Esperienze di economie alternative

RavEnna Festival : il 7 marzo al via le prevendite per tutti gli spettacoli : In attesa che la XXX edizione di Ravenna Festival salpi 'per l'alto mare aperto', affrontando la straordinaria avventura della musica e delle arti con oltre cinquanta appuntamenti tra il 5 giugno e il ...

4 marzo un anno dopo : il fantasma Italexit che ha fatto impEnnare lo spread : Non è l’incertezza politica. Non è il deficit al 2 virgola. Non è il debito pubblico, che per quanto enorme è sempre stato considerato sostenibile. Non è niente di tutto ciò ad aver fatto imbizzarrire lo spread dei BTp in questo anno passato dalle elezioni del 4 marzo 2018. Il motivo è un altro: il «fantasma» di Italexit. Ecco perché. Ecco le prove....

Ragazzi - il 15 marzo alla TriEnnale si entra gratis per protestare : La natura si è "rotta", e il mondo sta subendo le conseguenze di un eccessivo sfruttamento da parte dell'uomo, avviandosi verso un futuro pericolosamente incerto. Il riscaldamento del pianeta è motivo di preoccupazione soprattutto per i giovani, che infatti a voce sempre più alta chiedono che la questione del cambiamento climatico sia affrontata a tutti i livelli. Leggi anche: Come riparare il futuro: le istruzioni in una mostra di design ...

C'è Posta per te - GEnnaro Gattuso ospite di Maria De Filippi il 2 marzo : Domani, sabato 2 marzo, alle 21.20 su Canale 5, settimo appuntamento con C’è Posta per Te, il people show più amato dagli italiani ideato e condotto da Maria De Filippi. Sono due i grandi personaggi coinvolti nelle storie con sorpresa questa settimana: la bandiera della storia del Milan Gennaro Gatt

Il 1 marzo a RavEnna convegno Uiltec sulla 'blue economy' - : Un'economia sostenibile 'è la strada da percorrere, ma bisogna fare scelte politiche importanti'. Lo sottolinea Antonello Di Mario

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 28 GEnnaio : Il 3 marzo si vota nei gazebo per la scelta del nuovo leader democratico : Patti Pd, primarie light: Gentiloni porta tutti su Zingaretti I big si organizzano per il dopo 3 marzo. L’ex premier sarà il prossimo presidente dem. Minniti sceglie il Governatore, i renziani “mollano” Martina per Giachetti di Wanda Marra Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio La gara. “Di Maio e Salvini? Non giochiamo a chi è più stupido” (Nathalie Loiseau, ministra del governo francese agli Affari europei” (repubblica.it, 23.1). ...

Venerdì 25 gEnnaio Fedez torna con l’album “Paranoia airlines” e da marzo in concerto nei palazzetti : Milano. «Non mi ergerò mai a santone del rap perchè non ho spirito di appartenenza, anche se sono stato cofondatore

Concorsi Comuni italiani e IVASS : scadenza domande a gEnnaio - febbraio e marzo : Alcuni Comuni italiani e l'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni hanno recentemente attivato vari bandi di concorso pubblico per il reclutamento di nuovo personale qualificato da collocare presso le sedi di lavoro situate in varie parti d'Italia. Ma entriamo nel merito e scopriamo di che cosa si tratta. Bandi di Concorso nei Comuni a gennaio-febbraio 2019 Il Comune di Padova in Veneto ha indetto una mobilità volontaria esterna, per ...