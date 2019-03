Endeavour 7 | trama | cast e anticipazioni Quando inizia la serie TV

termometropolitico

(Di domenica 10 marzo 2019)7:laTVè unatelevisiva di produzione anglo-americana che va in onda dal 2012 su ITV. Funge da prequel dellaIspettore Morse, trasmessa dal 1987 al 2000, adattamento televisivo del personaggio creato dallo scrittore Colin Dexter (morto nel 2017) per i suoi romanzi. Latelevisiva diè stata ideata da Russell Devis, il quale è anche unico sceneggiatore degli episodi.La sesta stagione è andata in onda tra il febbraio e il marzo del 2019, e proprio il 6 marzo di quest’anno ITV ha annunciato che laè stata rinnovata per una settima stagione. Non c’è ancora una data di uscita prefissata, ma si ipotizza che potrebbe essere trasmessa intorno al 2020.The VIllage:latv7: LaLadi ...