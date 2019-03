È morto a 71 anni Alberto Bucci | allenatore di basket che vinse tre Scudetti con la

Basket - è morto Alberto Bucci a 70 anni. Da allenatore ha vinto tre scudetti con la Virtus Bologna - di cui è poi diventato presidente : Il Basket italiano piange la scomparsa di uno dei suoi personaggi più rappresentativi degli Anni ’80 e ’90. Alberto Bucci , dopo una lunga malattia, è morto all’età di 70 anni, lasciando tre figlie e un’eredità non da poco all’interno della nostra pallacanestro. Nato a Bologna il 25 aprile 1948, Bucci ha avuto modo di fare la sua prima esperienza da allenatore di Serie A (allora Serie A1) all’età di 25 anni, in ...

morto Jan-Michael Vincent - attore star di Un mercoledì da leoni : aveva 73 anni - era malato da tempo : Il cinema di Hollywood è in lutto: è Morto Jan-Michael Vincent , popolare attore divenuto celebre per le interpretazioni in film come Un mercoledì da leoni e in serie tv come Airwolf - Tuono d'Acciaio ...