Due giovani al soccorso del pianeta Terra

Atti vandalici al cantiere : Due giovani individuati dalle telecamere e denunciati : I risultati già si vedono da questo primo caso di cronaca appena risolto. E la società in house Netspring sta lavorando già al progetto di videosorveglianza per potenziare l'impianto presente sulle ...

Cosenza : Due giovani a bordo di una moto feriti gravemente in un incidente stradale : Un grave incidente stradale si è verificato in Calabria e ha causato il ferimento di due giovanissimi ragazzi di 18 e 19 anni. I giovani si trovavano a bordo di una moto quando si sono andati a scontrare contro un'autovettura che sopraggiungeva dal senso opposto di marcia. Entrambi sono stati soccorsi dal personale medico e sono stati trasportati in ospedale. Gli inquirenti stanno cercando di ricostruire al meglio la dinamica di quanto accaduto. ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : altri Due ori per l’Italia! Federica Isola e Matteo Neri conquistano il titolo : Altra giornata trionfale per l’Italia agli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia grazie alle medaglie d’oro conquistate da Federica Isola e Matteo Neri rispettivamente nella spada e nella sciabola. La squadra azzurra sale così a quota sedici medaglie e si conferma ulteriormente come la formazione più forte di questa rassegna continentale. Andiamo a scoprire nel dettaglio i risultati odierni. Partiamo dalla spada femminile, dove Federica ...

Scherma - Europei Cadetti e Giovani 2019 : Due ori per l’Italia! Spadisti e sciabolatori in trionfo : L’Italia conquista due medaglie d’oro nella quinta giornata di gare degli Europei Cadetti e Giovani di Scherma a Foggia. Il programma delle prove under17 si chiude con il trionfo degli azzurri nella gara a squadre di spada e sciabola maschile. Partendo dalla prima, il quartetto formato da Dario Remondini, Simone Mencarelli, entrambi bronzo nell’individuale, Filippo Armaleo ed Enrico Piatti ha sconfitto nettamente in finale l’Ungheria con ...

Il Collegio - grande successo per il docu-reality di RaiDue che piace soprattutto ai giovanissimi : 41% di share sul target 8-14 anni : Laddove la televisione generalista solitamente fallisce, Il Collegio fa centro: il docu-reality realizzato con MagnoliaBanijay Group e in onda su Rai2 è un successo, ma soprattutto lo è tra i giovani. L’ultima puntata, andata in onda martedì scorso, ha segnato un impressionante 41% di share sul target 8-14 anni (senza contare tutti coloro che scelgono la strada dello streaming o dell’on-demand). Un dato clamoroso, soprattutto se ...

Giovani dispersi in mare ad Acireale - Due recuperati : si cerca il terzo : Giovani dispersi nel mare di Acireale. I 3 ragazzi erano su un'auto travolta da un'onda.Trovati i corpi di Margherita e Lorenzo. Si cerca Enrico

Palermo - lo rapinano dopo un incidente stradale : arrestati Due giovani : arrestati a Palermo dalla polizia di Stato due giovani rapinatori. Il 21enne Angelo Lo Presti 21enne e il 19enne Cristian Monte, sono accusati del colpo ai danni di un coetaneo poco prima coinvolto in ...

Due giovani nel pallone - il successo del portale web goleada.it : Milano, 14 feb., askanews, - In un momento in cui il mondo dell'editoria italiana si trova a dover affrontare un periodo di rinnovate difficoltà, arriva dal Sud una bella storia di amicizia e successo, con la nascita di un nuovo giornale sportivo online:...

Golf – ISPS Handa World Super 6 Perth : Due giovani talenti al comando - azzurri a metà classifica : L’ISPS Handa World Super 6 Perth possiede una formula particolare, si parte stroke play e si termina match play Due giovani alla ribalta, il 24enne filippino Miguel Tabuena e il 20enne norvegese Kristoffer Reitan, leader con 65 (-7) colpi nel giro iniziale dell’ISPS Handa World Super 6 Perth uno dei tornei innovativi con formula particolare (54 buche medal, poi match play su sei buche tra i primi 24) che tende a favorite lo spettacolo, ...

«Il Collegio» 3 : il programma sui giovani di RaiDue continua a funzionare : La strafottenza di certi adolescenti a volte lascia perplessi. Sarà che dalle marachelle e dai «fenomeni» in classe ci siamo passati tutti, ma vederli in ...