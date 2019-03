Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Oggi nel salotto diIn è arrivata Paola Barale per essere intervistata da: nel corso dell'intervista però, la padrona di casa sembra che abbiaunaa Barbara D'. , a riprova che lae la D', da quando sono dirette rivali di palinsesto, sembrano aver raffreddato il loro rapporto.Durante l'intervista a Paola Barale la conduttrice Rai ha avuto un momento nostalgico proprio nel momento in cui la sua ospite, nel ripercorrere la sua carriera professionale, ha ricordato i tempi di Buona: quel puntoha raccontato un aneddoto legato a quel periodo. Stando alle parole della padrona di casa, nonostante lei e Maurizio Costanzo fossero rivali per via dei loro programmi, ognimattina Costanzo chiamava la sua avversaria per fargli il suo in bocca al lupo. Con velo di nostalgia, la Ziaha dichiarato: ...

LCuccarini : Una @domenica_in tutta dedicata alle donne. Grazie Mara per il tuo impegno a favore del progetto Sclerosi multipl… - LeNewsCheVuoiTu : Domenica In: Anna Maria Barbera sconvolge il pubblico! Mara Venier in difficoltà - ElisaDiGiacomo : Domenica In, Mara Venier avrebbe lanciato una frecciatina alla D'Urso: 'Ci vuole rispetto' -