Domenica in | Fausto Leali si presenta in studio conciato in quel modo | cosa gli ha

Fausto Leali con gli occhiali a Domenica In : “Ho subito un intervento” : Fausto Leali operato alla cataratta: con gli occhiali a Domenica In Dopo la finale di Ora o mai più Fausto Leali è tornato in tv. Il cantante è stato ospite con Davide De Marinis a Domenica In. Nel salotto di Mara Venier Leali si è presentato con un paio di occhiali che non ha mai […] L'articolo Fausto Leali con gli occhiali a Domenica In: “Ho subito un intervento” proviene da Gossip e Tv.