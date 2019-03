Dieta ricca o mangia tutto per dimagrire 8 chili

Dieta ricca di proteine? Ecco i 6 errori più comuni : Coloro che vogliono avere un fisico scolpito, oltre a passare ore ed ore in palestra, necessariamente seguono una Dieta ad alto contenuto proteico. Questo perché mangiare una quantità elevata di proteine consente ai muscoli di svilupparsi e rafforzarsi, mantenendo alto il tasso metabolico. Aumentare l’assunzione di proteine, però, necessita di dovute accortezze legate al proprio regime alimentare. E’ quanto riporta In a Bottle in un focus sul ...

Dieta ricca di fibre : sgonfi la pancia e perdi peso : Una Dieta ricca di fibre è fondamentale per sgonfiare la pancia e perdere peso. Queste sostanze infatti sono fondamentali per garantire il corretto funzionamento dell’intestino e il benessere dell’organismo, ma soprattutto per dimagrire. Assumere fibre aiuta a combattere la costipazione, migliora la digestione e il transito intestinale, aiutandoci a smaltire i chili di troppo, ma soprattutto a mantenere il peso corporeo per evitare ...