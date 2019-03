Di Maio | ' Questo Governo durerà altri quattro anni'

Di Maio : “Questo governo durerà altri 4 anni - l’Italia ha bisogno di noi” : “Questo è un governo che durerà altri quattro anni. Abbiamo portato a casa delle battaglie nel primo anno ma dobbiamo ragionare a trent’anni. Si dovrà dire che quel processo lo ha avviato il M5S al governo. Il dibattito pubblico su questo governo si fonda sul fatto che non bisogna dare tranquillità al Paese. Non funziona più terrorizzare sui provvedimenti”. Lo ha detto il vicepremier e capo politico del M5S, Luigi Di Maio, al ...

Tav - Salvini risponde a Di Maio : “Io irresponsabile? Parlava ai suoi”. Poi rassicura : “Questo governo andrà avanti” : La decisione sui nuovi bandi dell’Alta Velocità Torino-Lione va presa entro lunedì e, all’indomani delle polemiche per il discorso del premier Conte sull’opportunità di ridiscutere i criteri di finanziamento dell’opera con Francia e Unione Europea, il vicepremier Matteo Salvini ha cercato di allentare le tensioni all’interno del governo rispondendo alle parole dell’altro vicepremier, Luigi Di Maio, che giovedì sera ...

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega. Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s - ma siamo leali” : “Non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s sulla Legittima difesa, ma noi siamo leali”. Luigi Di Maio, intervistato da Rtl 102.5 a “No stop news”, ha riconosciuto per la prima volta che il provvedimento in discussione in queste ore a Montecitorio e su cui punta il Carroccio crea malumori dentro il Movimento. Ma non per questo ha detto che verrà ostacolato perché è parte del contratto. “Sicuramente questa è una ...

Legittima difesa - Di Maio : “E’ legge della Lega - non c’è tutto questo entusiasmo nel M5s” : “Sicuramente questa è una legge della Lega. Come quando si è votata la legge contro la corruzione voluta dal M5s non è che ci fosse tutto questo entusiasmo nella Lega. Allo stesso modo, quando si vota la legge sula Legittima difesa, che è una legge che sta nel contratto e che per questo porteremo avanti perché noi siamo leali, non è che ci sia tutto questo entusiasmo nel M5S”. Lo ha detto il vice presidente del Consiglio e ministro ...

Luigi Di Maio : “Mi sono stufato di perdere - per questo cambiamo il M5S” : Luigi Di Maio, in un'intervista su Repubblica, commenta gli ultimi insuccessi elettorali del M5S: "Alle politiche io ho cambiato lo schema. Ho scelto i candidati per i collegi uninominali, la squadra di governo, i responsabili della campagna. Nei Comuni e nelle Regioni siamo fermi a un modello base che voglio cambiare perché mi sono stufato di perdere"Continua a leggere

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio farnetica : 'Dopo questo voto - per il governo...' : Parole inoltre che dimostrano la sua insipienza politica: come può non cambiare nulla quando il M5s ha un consenso dimezzato rispetto alle politiche? Ma niente da fare. Per Di Maio ' il M5s è vivo e ...

Regionali Sardegna - Luigi Di Maio farnetica : "Dopo questo voto - per il governo..." : Le cifre della batosta in Sardegna devono ancora essere delineate con precisione, ma ci sono pochi dubbi al riguardo: per il M5s è una tragedia politica. Una sciagura. Un crollo che le già pessime previsioni non avevano previsto in questa misura. Il 4 marzo dello scorso anno alle politiche presero i

Flavio Briatore sente Maria Elena Boschi e spappola Luigi Di Maio : 'Pensa se questo...' : È cosa nota, a Flavio Briatore non piacciono affatto i grillini e tanto meno Luigi Di Maio . Ovvio, per un manager abituato a lavorare e a sudare. Da tutta la vita. E così, nel magico mondo di Twitter, accade che un commento di Maria Elena Boschi scateni mister Billionaire contro Di Maio. Il punto è che il capetto grillino, in seguito ai dati diffusi dall'Istat circa l'aumento di ...

Luigi Di Maio sfascia il M5s : "A questo punto meglio il Pd" - la rivolta nella fronda : La "svolta" di Luigi Di Maio spacca il Movimento 5 Stelle ancora di più. Il capo politico ha annunciato l'apertura alle "alleanze locali con liste civiche" e regole ferree per le candidature alle Europee. Uno scatto in avanti che ha sorpreso anche Casaleggio e che indispettisce i parlamentari, convi

Di Maio sul blog M5S : «Questo governo durerà 5 anni - mettetevi l'anima in pace» : Il Movimento 5 Stelle oggi è l'unico argine a Berlusconi ministro della Giustizia o dell'Economia». Lo scrive Luigi Di Maio in un post sul blog delle Stelle. Il vicepremier M5S punta il dito: «Ogni ...

All'Italia serve crescere e per questo guarda sempre più a Salvini e non Di Maio : ... smarriti per la cultura sui generis di un movimento apparentemente insensibile alla richiesta di una scossa positiva per l'economia tramite investimenti e non spesa assistenziale. L'M5S vorrebbe ...

Luigi Di Maio - Verderami svela il suo gioco sporco : "Per questo appena potrà - Salvini staccherà la spina" : "Se noi pensiamo che Palazzo Chigi sostiene che quello compiuto da Matteo Salvini, per cui rischia di andare a processo, è un atto di governo, come fa a non esserci subito la solidarietà di governo, perché non si dice: no non si processa un atto di governo?". Francesco Verderami, ospite di Serena Bo

Tav - Di Maio : tiro dritto - sconsiglio creare tensioni su questo : Milano, 3 feb., askanews, - "Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, perchè sconsiglio di creare delle tensioni su questo". ...

Tav - Di Maio : tiro dritto - sconsiglio creare tensioni su questo : Milano, 3 feb., askanews, - 'Andiamo avanti sulle cose su cui siamo d'accordo e non mettiamoci a parlare delle cose su cui non siamo d'accordo, perchè sconsiglio di creare delle tensioni su questo'. ...