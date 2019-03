Deutsche Bank e Commerzbank | nozze possibili | via ai colloqui per studiare l' ipotesi

Deutsche Bank e Commerzbank di nuovo a colloquio per fusione? : Tornano in auge le voci di una fusione dei due colossi bancari tedeschi Deutsche Bank e CommerzBank , già rispolverate più volte dalla stampa finanziaria. Se questa volta vi sia qualcosa di concreto ...

Delibera mutuo dopo perizia : tempi di risposta Intesa Sanpaolo - BNL - Unicredit e DeutscheBank : Siete alla ricerca di informazioni riguardo alla Delibera sul mutuo dopo l’espletamento delle perizie poste in essere dalle banche? Volete ottenere tutte le informazioni più utili per regolarvi al meglio riguardo alle procedure e alle tempistiche predisposte al riguardo da istituti bancari quali Intesa San Poalo, BNL, Unicredit e DeutscheBank? Ebbene, in primo luogo questo è un proposito davvero lodevole per più ragioni. Informarsi al massimo ...

La crisi della più grossa banca tedesca : ultima speranza per salvare salvare Deutsche Bank : ... a partire da Goldman Sachs e Bank of America, non sulla Brexit o sul rallentamento dell'economia della Germania, ma su come rianimare le due principali banche tedesche Deutsche Bank e CommerzBank, ...

Deutsche Bank : HNA riduce ancora quota e scende al 6 - 3% : La cinese HNA riduce nuovamente la sua quota in Deutsche Bank. Lo riporta il Financial Times, sottolineando che HNA è scesa al 6,3% della banca tedesca ma ne resta il maggiore azionista, seguito dal ...

Deutsche Bank-Commerzbank : governo al lavoro per creare un campione nazionale nel settore bancario : Ha parlato del sostegno del governo ad un "campione nazionale" nel settore bancario, il ministro delle finanze tedesco Olaf Scholz sulla scia delle ultime speculazioni che vedono l'esecutivo tedesco ...

Deutsche Bank : Germania sull'orlo della recessione : L'avvio dell' economia tedesca nel 2019 è stato molto deludente, …, l'evoluzione di diversi indicatori chiave ciclici ci sta dicendo che l'economia tedesca sta andando verso una recessione'. Così ha ...

SPY FINANZA/ Iran - Nato - Deutsche Bank : la Germania sta scherzando col fuoco : L'Europa sembra muoversi in ordine sparso e la Germania sta prendendo decisioni che appaiono come provocazioni verso gli Stati Uniti

Deutsche Bank torna all'utile - ma il taglio dei costi non basta per il rilancio : MILANO - Deutsche Bank torna all'utile netto d'esercizio dopo quattro anni in rosso. Ma 341 milioni di euro sono un'inezia per il colosso tedesco, anche perché conditi da altri numeri ed elementi in ...

Deutsche Bank : nel 2018 colosso tedesco torna in redditività per prima volta dal 2014 : Il colosso bancario tedesco Deutsche Bank ha reso noto di essere tornato a fare profitti, su base netta, per il primo anno dal 2014, dunque in cinque anni circa. Nel 2018 la banca ha riportato utili ...

Piazza Affari - Deutsche Bank è positiva sul risparmio gestito : Gli analisti di Deutsche Bank hanno mantenuto la raccomandazione a buy sui seguenti titoli: Azimut , con target price a 15,50 euro Banca Generali , con prezzo obiettivo a 25 euro Banca Mediolanum , ...

Azimut - Deutsche Bank consiglia "buy". Titolo in rally : Brilla Azimut , che passa di mano con un aumento del 2,84% proseguendo l'onda rialzista della vigilia, innescata dal recente annuncio di una nuova metodologia di calcolo delle commissioni sui fondi ...

Che cosa pensa Deutsche Bank di politici e governi populisti negli Stati Ue : ...sia sul sistema giudiziario sia sulla burocrazia e se esercitato con un atteggiamento responsabile si tratta di un vantaggio che facilita nell'attuare le necessarie riforme strutturali nell'economia. ...