CRONACA Fiorentina-Lazio 1-1 | dentro Bastos per Radu | FOTO

Fiorentina-Lazio 1-1 : CRONACA e risultato in diretta live : Fiorentina-Lazio, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina-Lazio 0-1 : CRONACA e risultato in diretta live : Fiorentina-Lazio, 27ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Fiorentina Lazio in Diretta LIVE - Formazioni - CRONACA e Risultato in tempo reale : Fiorentina Lazio Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Fischio d’inizio Leggi anche: Fiorentina-Lazio streaming LIVE, ecco dove e come vedere il match Fiorentina Lazio Cronaca LIVE, il tabellino Fiorentina (4-3-3): Terracciano; Ceccherini, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Muriel, Gerson. Allenatore: Pioli Lazio (3-5-1-1): […] L'articolo ...

Atalanta - Fiorentina 2-1 : CRONACA diretta live - risultato in tempo reale : Le formazioni ufficiali del match La cronaca minuto per minuto [ AGGIORNA LA diretta ] risultato PARZIALE: Atalanta-Fiorentina 2-1 42' Meno di trecento secondi più eventuale recupero alla conclusione ...

Diretta Coppa Italia Fiorentina-Atalanta : formazioni ufficiali CRONACA : Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'Artemio Franchi'. PROBABILI formazioni Fiorentina-Atalanta FIORENTINA, 4-3-3, : Lafont; Laurini, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Gerson, ...

Fiorentina Inter in Diretta LIVE - Formazioni - CRONACA e Risultato in tempo reale : Fiorentina Inter Cronaca LIVE – A seguire la Cronaca della partita in tempo reale a partire dalle ore 20:30: Fischio d’inizio Leggi anche: Fiorentina-Inter streaming LIVE, ecco dove e come vedere il match Fiorentina Inter Cronaca LIVE, il tabellino Fiorentina (4-3-3): Lafont; Laurini, Ceccherini, Hugo, Biraghi; Benassi, Edimilson, Veretout; Chiesa, Gerson, Simeone. All.: Pioli. Inter (4-2-3-1): […] L'articolo Fiorentina Inter ...

Spal-Fiorentina 1-3 : risultato e CRONACA in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

SPAL-Fiorentina : diretta streaming - tv e CRONACA in tempo reale LIVE 1-4 : La cronaca del secondo tempo di SPAL-Fiorentina 88 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! 1-4!Gerson recupera palla sulla trequarti e s’invola tutto solo verso la porta di Viaviano, piatto sinistro a tu per tu col portiere e poker per la Fiorentina 86 ‘ Dentro Floccari e fuori Felipe nella SPAL 83 ‘ Clima tesissimo al “mazza” dopo le decisioni del VAR 82 ‘ Fuori edmilson Fernandes e dentro Dabo nella ...

SPAL-Fiorentina : diretta streaming - tv e CRONACA in tempo reale LIVE 3-1 : La cronaca del secondo tempo di SPAL-Fiorentina 82 ‘ Fuori edmilson Fernandes e dentro Dabo nella Fiorentina 80 ‘ ANCORA FIORENTINA! Contropiede coast to coast di Simeone che fa tutto il campo entra in area sulla destar e con un potente diagonale batte Viviano 79 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! Rigore perfetto di Veretout che batte Viviano sulla traiettoria e porta in vantaggio i viola VAR! Gol annullato e rigore per la ...

Spal-Fiorentina 1-1 : risultato e CRONACA in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

SPAL-Fiorentina : diretta streaming - tv e CRONACA in tempo reale LIVE 1-1 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 48 ‘ Non c’è più tempo si va al riposo al Mazza. Fine primo tempo! 48 ‘ Ancora Emilson Fernandes, questa volta la sua conclusione finisce altissima sulla traversa 45 ‘ Saranno 3 i minuti di recupero in questo primo tempo 44 ‘ GOL DELLA FIORENTINA! Biraghi serve con un retropassaggio Edmilson al limite dell’area, lo svizzero calcia di rima col sinistro ...

SPAL-Fiorentina : diretta streaming - tv e CRONACA in tempo reale LIVE 1-0 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 36 ‘ GOL DELLA SPAL!! Andrea Petagna insacca da due passi la respinta di Lafont dopo il tiro di Valoti servito da un gran cross rasoterra di Murgia 35 ‘ Ammonito Biraghi per reazione ad un fallo 33 ‘ Occasione Fiorentina! Muriel calcia al volo da centro area con Viviano fuori causa spedendo il pallone sulla traversa, poco prima contatto sospetto in area su Chiesa 31 ...

SPAL-Fiorentina : diretta streaming - tv e CRONACA in tempo reale LIVE 0-0 : La cronaca del primo tempo di SPAL-Fiorentina 11 ‘ Occasione Fiorentina! Da un contrasto su Benassi nasce 9 ‘ Punizione sulla trequarti per la SPAL, Kurtic batte bassissimo e la fiorentina respinge, nel tentativo di fermare il contropiede si ferma Lazzari per un problema muscolare alla coscia 5 ‘ Solo la Fiorentina in campo! Verticalizzazione di Chiesa per Veretout che di punta cerca la porta ma Victor Hugo salva ...

Spal-Fiorentina 0-0 : risultato e CRONACA in diretta live : Spal-Fiorentina, 24ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi