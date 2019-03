Cristina D' Avena super sexy a Domenica Live | «Ecco cosa mi chiede il pubblico»

Domenica Live - Cristina d'Avena racconta l'esordio nei cartoon : "A Mediaset cercavano una voce femminile che cantasse qualche sigla..." : Cristina d'Avena è stata ospite di Barbara d'Urso a Domenica Live.Poco dopo il suo ingresso in studio, è stata mandata in onda la clip con la sua esibizione di "Il valzer del moscerino", celebre esordio allo Zecchino d'Oro.prosegui la letturaDomenica Live, Cristina d'Avena racconta l'esordio nei cartoon: "A Mediaset cercavano una voce femminile che cantasse qualche sigla..." pubblicato su Gossipblog.it 10 marzo 2019 18:23.

Domenica Live/ Anticipazioni : Cristina D'Avena e una figlia "misteriosa" dalla d'Urso : Grande attesa per la nuova puntata di Domenica Live che andrà in onda oggi, Domenica 10 marzo 2019 a partire dalle 17.10 con Barbara d'Urso.

Cristina D’Avena : figli - marito e anni - la carriera della cantante : Cristina D’Avena: figli, marito e anni, la carriera della cantante Chi è Cristina D’ Avena e carriera Cristina D’Avena è un’ artista a tutto tondo: attrice, cantante e conduttrice. Ha fatto innamorare migliaia di bambini e adulti conquistandoli con le sue canzoni memorabili e il suo carisma. Il sogno che oggi ha nel cassetto Cristina D’Avena è quello di realizzare una famiglia insieme al compagno Massimo Palma. La carriera di Cristina ...

"Finalmente canterò per la Disney" Cristina D'Avena per la serie tv ispirata a La Carica dei 101 : Debutterà su Sky il prossimo 18 marzo una nuova serie tv ispirata al celebre cartone de La Carica dei 101. E sarà proprio Cristina D'Avena che canterà la sigla del programma dedicato ai più piccoli. ...

Cristina D'Avena a Blogo : "101 Dalmatian Street? Sigla divertente. Mi è piaciuta tantissimo" (video) : Cristina D'Avena a margine della conferenza stampa di presentazione di 101 Dalmatian Street, la nuova serie animata in onda, tutti i giorni, dal 18 marzo, su Disney Channel, ha raccontato, ai microfoni di Blogo, la propria esperienza come interprete della Sigla, 'Centouno Dalmatian Street'. E' una Sigla divertente, che mi ha dato la capacità di tirar fuori il mio modo di cantare che tutti conoscono. Mi sono divertita a cantarla. Mi è ...

La carica dei 101 - arriva la serie con la sigla di Cristina D’Avena : La carica dei 101 diventa una serie a cartoni animati, 101 Dalmatian Street: dal 18 marzo il cartone animato va in onda su Disney Channel (Sky 613) tutti i giorni alle 19,15. La nuova serie ha nella colonna sonora uno dei suoi punti di forza visto che la sigla di apertura, Centouno Dalmatian Street, è cantanta da Cristina D’Avena. 101 Dalmatia Street è prodotta interamente in Europa ed è stata sviluppata dal team Disney basato in ...

101 Dalmatian Street : la nuova serie animata targata Disney con la sigla di Cristina D'Avena (video) : E' stata presentata, oggi, a Milano, 100 Dalmatian Street, la nuova serie animata in onda, in prima tv su Disney Channel da lunedì 18 marzo tutti i giorni alle 19.15. La conferenza stampa ha visto la partecipazione di Cara Speller, Executive Producer e Andrea Greppi, Character Designer e Illustratore Disney responsabile della produzione comics per '101 Dalamatian Street'.prosegui la lettura101 Dalmatian Street: la nuova serie animata targata ...

Cristina D’Avena al Romics - biglietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma : Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di un grande evento speciale: ripercorrerà la sua carriera attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni e incontrerà i fan presenti. La data è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, pad.8, fiera di Roma. Alle ore 16.30 è atteso ...

«101 Dalmatian Street» : la prima volta di Cristina D’Avena con la Disney : Cristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCon Walt Disney Cristina D’Avena, cintura nera di sigle animate, suscitatrice di folle e regina di concerti sold-out, non aveva mai lavorato. Lo farà grazie a 101 Dalmatian Street, la nuova serie animata che debutterà lunedì 18 marzo e andrà in onda tutti i giorni su Disney Channel (canale 613 di ...

Cristina D’Avena in gara al Festival di Sanremo? “Se dovesse arrivare un pezzo pazzesco” : Cristina D'Avena in gara al Festival di Sanremo? Chissà, forse tra qualche anno. La regina delle sigle dei cartoni animati è stata ospite d'eccezione all'Ariston e ha poi duettato con Shade e Federica Carta, artisti in gara a tutti gli effetti. Quest'anno, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Cristina D'Avena ha cantato per la prima volta un brano inedito, dopo il medley delle sigle dei cartoni animati che aveva preparato per la ...

