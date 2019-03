La carica dei 101 - arriva la serie con la sigla di Cristina D’Avena : La carica dei 101 diventa una serie a cartoni animati, 101 Dalmatian Street: dal 18 marzo il cartone animato va in onda su Disney Channel (Sky 613) tutti i giorni alle 19,15. La nuova serie ha nella colonna sonora uno dei suoi punti di forza visto che la sigla di apertura, Centouno Dalmatian Street, è cantanta da Cristina D’Avena. 101 Dalmatia Street è prodotta interamente in Europa ed è stata sviluppata dal team Disney basato in ...

Cristina D’Avena al Romics - biglietti e abbonamenti per la fiera del fumetto di Roma : Cristina D’Avena al Romics, la fiera internazionale del fumetto in programma a Roma ad aprile. Sarà la regina delle sigle dei cartoni animati la protagonista di un grande evento speciale: ripercorrerà la sua carriera attraverso le canzoni che hanno segnato intere generazioni e incontrerà i fan presenti. La data è quella di sabato 6 aprile presso il Pala Romics – Sala Grandi Eventi e Proiezioni, pad.8, fiera di Roma. Alle ore 16.30 è atteso ...

«101 Dalmatian Street» : la prima volta di Cristina D’Avena con la Disney : Cristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCristina D'AvenaCon Walt Disney Cristina D’Avena, cintura nera di sigle animate, suscitatrice di folle e regina di concerti sold-out, non aveva mai lavorato. Lo farà grazie a 101 Dalmatian Street, la nuova serie animata che debutterà lunedì 18 marzo e andrà in onda tutti i giorni su Disney Channel (canale 613 di ...

Cristina D’Avena : figli - marito e anni - la carriera della cantante : Cristina D’Avena: figli, marito e anni, la carriera della cantante Chi è Cristina D’ Avena e carriera Cristina D’Avena è un’ artista a tutto tondo: attrice, cantante e conduttrice. Ha fatto innamorare migliaia di bambini e adulti conquistandoli con le sue canzoni memorabili e il suo carisma. Il sogno che oggi ha nel cassetto Cristina D’Avena è quello di realizzare una famiglia insieme al compagno Massimo Palma. La carriera di Cristina ...

Cristina D’Avena in gara al Festival di Sanremo? “Se dovesse arrivare un pezzo pazzesco” : Cristina D'Avena in gara al Festival di Sanremo? Chissà, forse tra qualche anno. La regina delle sigle dei cartoni animati è stata ospite d'eccezione all'Ariston e ha poi duettato con Shade e Federica Carta, artisti in gara a tutti gli effetti. Quest'anno, sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, Cristina D'Avena ha cantato per la prima volta un brano inedito, dopo il medley delle sigle dei cartoni animati che aveva preparato per la ...

Il duetto perfetto di Federica Carta e Shade con Cristina D’Avena a Sanremo con Senza farlo apposta (video) : Federica Carta e Shade duettano con Cristina D'Avena nella quarta serata del Festival di Sanremo, venerdì 8 febbraio. Al duetto sulle note di Senza farlo apposta si aggiunge la regina delle sigle dei cartoni animati che impreziosisce l'apprezzato brano del Festival. Federica Carta e Shade non sono nuovi alle collaborazioni: hanno già duettato sul singolo estivo Irraggiungibile, conquistando le radio e i fan e al Festival di Sanremo 2019 ...

Federica Carta e Shade duetto con Cristina D’Avena Sanremo 2019 VIDEO : Federica Carta e Shade, in gara al Festival di Sanremo 2019, hanno duettato con Cristina D’Avena nel brano Senza Farlo Apposta durante la quarta serata venerdì 8 febbraio. Guarda il VIDEO dell’esibizione. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Federica Carta e Shade duetto con Cristina D’Avena Sanremo 2019 VIDEO ATTENZIONE: VIDEO di Federica Carta e Shade in duetto con Cristina D’Avena in arrivo. Nel frattempo guarda il ...

Cristina D’Avena in lacrime a Radio 105 : ecco cosa è successo : Alan Caligiuri, il conduttore di “105 Take Away” su Radio 105, ha scritto una lettera dedicata a Cristina D’Avena, ospite in studio, facendola commuovere. “Chi ha una carriera di trent’ anni è un fuoriclasse. Ma tu sei una prescelta, perché cantare era nel tuo destino”, le ha scritto. Ma a far piangere Cristina sono state queste parole: “Anche se non hai ancora avuto figli, sei un po’ la mamma di tutti i ...

Cristina D’Avena si commuove a Radio 105 : ‘Anche se non hai figli sei la mamma di tutti noi’. Guarda il Video : Cristina D’Avena si commuove in diretta, a Radio 105. La regina delle sigle dei cartoni animati festeggerà 55 anni il prossimo luglio e da quasi altrettanti è attiva come cantante, eppure per lei il... L'articolo Cristina D’avena si commuove a Radio 105: ‘Anche se non hai figli sei la mamma di tutti noi’. Guarda il Video proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Anche se non hai avuto un figlio sei la mamma di tutti noi” - e Cristina D’Avena si commuove : La commozione della cantante ospite del programma radiofonico '105 Take Away' per una lettera dedicata dal conduttore Alan...