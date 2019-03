Crisi economica | la gufata sfacciata degli economisti sull' Italia | crisi irreversibile

Tav - Salvini : “Non c’è alcuna Crisi in vista. Situazione economica non ci permette di scherzare con il futuro” : “Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c’è nessuna crisi in vista”. Lo ha detto il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini, parlando della Situazione del governo diviso sulla Tav. “La Situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani” ha concluso a margine del suo arrivo al pranzo organizzato dagli ‘Amici della Lirica’ per il suo ...