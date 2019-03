Cos’è capace di fare il Super Zoom di Huawei P30 Pro | scatti fotografici

optimaitalia

(Di domenica 10 marzo 2019)Di cosa èildiP30 Pro? A rivelarlo è lo stesso produttore cinese attraverso una serie di, presumibilmente catturati proprio attraverso la fotocamera del futuro top di gamma. La caratteristica sopra citata prevede l'impiego una specie di teleobiettivo, realizzato per consentire al device di raggiungere uno10x (le immagini nella galleria sottostante parlano da sole, anche se non possiamo garantirvi siano state effettivamente scattate con ilP30 Pro). Il comparto fotografico del terminale si arricchirà anche di una speciale modalità per le foto in scarse condizioni di luminosità, supportate non solo da un sofisticato meccanismo di elaborazione software, ma anche da una componente hardware apposita.Quatto dovrebbero essere le fotocamere posteriori diP30 Pro (tre, invece, perP30). Il device sarà spinto dal processore Kirin ...

OptiMagazine : Cos'è capace di fare il Super Zoom di #HuaweiP30Pro: scatti fotografici - SeFossi_Vento : RT @_Varichina: Quando mi chiederanno cos'è la Vita, gli dirò di questo cazzutissimo giacinto che tutti gli anni è capace di sorprendermi,… - apperooo74 : RT @_Varichina: Quando mi chiederanno cos'è la Vita, gli dirò di questo cazzutissimo giacinto che tutti gli anni è capace di sorprendermi,… -