Coppa del Mondo Biathlon – Le parole delle azzurre dopo l’inseguimento | le dichiarazioni

Mondiali Biathlon 2019 – Vittozzi in rimonta nell’inseguimento : decimo posto e controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo : Mondiali, Vittozzi decima in rimonta nell’inseguimento: controsorpasso a Wierer in Coppa del Mondo. Trionfo di Herrmann, Dahlmeier ancora sul podio Lisa Vittozzi dà una grande dimostrazione di maturità anche in una giornata apparentemente storta. Tre errori nella prima serie, tre nella seconda: dopo il secondo poligono della gara a inseguimento ai Mondiali di Biathlon era trentesima a oltre tre minuti dalla tedesca Denise ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Vittozzi scavalca Wierer - ma Kuzmina e Roeiseland si avvicinano : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Sci alpino - Slalom Kranjska Gora : Ramon Zenhaeusern vince dopo una rimonta pazzesca. Hirscher fa sua l’ottava Coppa del Mondo : Ramon Zenhaeusern ha vinto lo Slalom di Kranjska Gora, prova valida per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Lo svizzero, settimo dopo la prima manche, ha confezionato una rimonta pazzesca nella seconda run e ha così conquistato il primo successo in questa specialità nel massimo circuito itinerante dopo che si era imposto negli ultimi due paralleli di Stoccolma. L’elvetico ha pennellato una discesa da brividi sul pendio sloveno, ha ...

Sci - slalom di Kranjska Gora : vittoria per Zenhaeusern - Hirscher arriva 3° e conquista la Coppa del Mondo : Marcel Hirscher ha vinto la Coppa del Mondo generale grazie al terzo posto conquistato oggi a Kranjska Gora: slalom vinto da Zenhaeusern Ramon Zenhaeusern ha vinto lo slalom di Kranjska Gora con una grande seconda manche. Lo sciatore svizzero ha preceduto il collega Henrik Kristoffersen, primo al termine della prima frazione, delusione invece per Moelgg giunto sesto dopo il secondo posto nella prima manche che aveva illuso in chiave ...

Sci di fondo - Coppa del Mondo Oslo 2019 : dominio totale di Therese Johaug nella 30 km! 16ma Anna Comarella : dominio totale della norvegese Therese Johaug, che stravince la 30 km femminile tc mass start di Oslo valida per la Coppa del Mondo di sci di fondo, e si prende la vetta della classifica delle distance, mentre la russa Natalia Nepryaeva, seconda, rosicchia punti pesanti alla norvegese Ingvild Oestberg nella graduatoria generale (ne conserva soltanto 50 di margine). Parte subito a tutta la norvegese Therese Johaug, che dopo aver dominato i ...

Ginnastica - Coppa del Mondo : Vanessa Ferrari pronta per un nuovo ruggito - si vola a Baku per inseguire le Olimpiadi : Conto alla rovescia per Vanessa Ferrari che è pronta per tornare in gara dopo l’apoteosi di Melbourne, la Leonessa si lancia verso la terza tappa della Coppa del Mondo di Ginnastica artistica che si disputerà a Baku dal 14 al 17 marzo. A tre settimane di distanza dal memorabile trionfo in terra australiana, giunto dopo 500 giorni di inferno a causa della rottura al tendine d’Achille subita ai Mondiali di Montreal, la bresciana si ...

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci femminile 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Lundby saldamente in testa - Malsiner e Runggaldier 17^ e 25^ : La Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci femminile vedrà la grande sfida tra le tre protagoniste assolute della passata stagione: Maren Lundby, Sara Takanashi e Katharina Althaus. La norvegese è la detentrice della Sfera di Cristallo e campionessa olimpica in carica, ma dovrà vedersela con la fenomenale nipponica vincitrice di quattro Coppe del Mondo. La tedesca Althaus, argento alle Olimpiadi di Pyeongchang, proverà a fare il ...

Salto con gli sci - Coppa del Mondo Oslo 2019 : Daniela Iraschko-Stolz domina e precede sul podio Seyfarth e Althaus. Lundby è solo 5^ - Malsiner 20^ : L’austriaca Daniela Iraschko-Stolz si aggiudica la terza vittoria stagionale in Coppa del Mondo imponendosi nettamente sul trampolino HS134 di Oslo, in Norvegia, nella prima tappa del Raw Air Tournament. La veterana di Innsbruck, alla sedicesima vittoria della carriera nel circuito maggiore, ha così prolungato il suo periodo di forma stellare che le ha permesso di raccogliere ben 3 medaglie nella rassegna iridata di casa a Seefeld, con il ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Dominik Paris primo nel SuperG : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 18 novembre con lo speciale di Levi (dopo la cancellazione del gigante di Soelden) e sarà la grande occasione per Marcel Hirscher di entrare ancor più nella leggenda, con la rincorsa alla ottava Coppa di Cristallo consecutiva per rimpolpare ulteriormente un record assolutamente scintillante. L’austriaco avrà di fronte a sé un nutrito gruppo ...

Sci freestyle - Coppa del Mondo halfpipe 2019 : Cassie Sharpe e Simon D’Artois vincono le Sfere di Cristallo : A Mammoth (USA) si è disputata l’ultima tappa della Coppa del Mondo 2019 di halfpipe, disciplina dello sci freestyle. Lo spettacolo ha regnato sovrano nella località statunitense dove gli atleti hanno brillato a suon di acrobazie mozzafiato concludendo la stagione nel miglior modo possibile. FEMMINILE – Cassie Sharpe ha fatto letteralmente saltare il banco. La Campionessa Olimpica ha vinto la gara (95.60) e ha alzato al cielo la ...

Classifica Coppa del Mondo biathlon femminile 2018-2019 : Dorothea Wierer torna in testa - Vittozzi prima per gli scarti : La Coppa del Mondo di biathlon 2018-2019 ha avuto inizio domenica 2 dicembre sulle nevi di Pokljuka (Slovenia) e nel settore femminile sono tante le pretendenti al bersaglio grosso. La finlandese Kaisa Mäkäräinen vorrà riconfermarsi dopo il sigillo dell’anno scorso ma dovrà vedersela contro atlete molto agguerrite: la slovacca Anastasiya Kuzmina, vincitrice della Sfera di Cristallo della sprint ed oro nella partenza in linea alle Olimpiadi ...

Classifica Coppa del Mondo sci alpino femminile 2018-2019 : la graduatoria generale e le specialità. Brignone è quinta : La Coppa del Mondo di sci alpino 2018/19, la 50esima in assoluto, ha preso il via ufficialmente il 27 ottobre con il gigante di Soelden e si concluderà il 17 marzo in occasione delle finali di Soldeu nel Principato di Andorra. Questa annata avrà una grande protagonista in Mikaela Shiffrin. La campionessa statunitense, infatti, è pronta per centrare la terza Coppa di Cristallo consecutiva e, nonostante abbia solamente 23 anni, ha la chiara ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria aggiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

Speed skating - Finale Coppa del Mondo Salt Lake City 2019 : pioggia di record del mondo - Andrea Giovannini 11° nei 5000 metri : E’ andata in archivio la prima giornata delle Finale di Coppa del mondo di Speed skating in scena a Salt Lake City (Stati Uniti). Sul velocissimo ghiaccio americano non sono mancati i tempi considerevoli da parte dei protagonisti. Nei 5000 metri maschili il campione del mondo all-round Patrick Roest ha fatto valere il proprio predominio in questa prova distance. L’olandese si è imposto con il crono di 6’03″706 davanti al ...