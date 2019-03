Conte rinvia ma la Tav va avanti Salvini | non si blocca

Tav - mediazione di Conte fa esultare sia Lega che M5s : “Opera è partita”. “6 mesi per fermarla”. Lo scontro è solo rinviato : “I bandi partono”, dice la Lega. “Partiranno tra sei mesi solo se ci sarà l’ok italiano a un’opera in toto ridiscussa”, ribattono dal M5s. Tutti esultano e lo scontro interno al governo sul Tav è solo rinviato. È il frutto dell’escamotage giuridico e lessicale trovato dal premier Giuseppe Conte per mediare tra le due posizioni e scongiurare una crisi. Al Carroccio piace la parte della lettera di Telt in cui si dice ...

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : presto incontrerò Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav - Conte annuncia : "Tutto rinviato" : Ma non è affatto una vittoria , quella dei 5 stelle, anche se il sottosegretario all'Economia, la grillina dimaiana Laura Castelli , ha gettato il cuore oltre l'ostacolo della realtà: "Abbiamo ...

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»

Tav - il Governo rinvia i bandi. Conte : "Telt non farà gare" e chiama Macron e Juncker : Ma oggi l'annuncio del premier rischia davvero di negare il futuro al Paese, di condannarlo ad una recessione che sta gia' avendo effetti nefasti per l'economia, per tutti i cittadini". Lo ha ...

Tav - Conte trova la scappatoia con una lettera a Telt : bandi rinviati - sì a inviti per non perdere fondi Ue : Le imprese che vogliono costruire la Tav si facciano avanti, ma sappiano che potremmo cambiare idea È questo in sostanza il castello giuridico costruito con la penna da avvocato del premier Giuseppe ...

Tav - la Telt risponde a Conte : 'Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro' : ... 'A nome del Consiglio di amministrazione - prosegue il documento - consapevoli della delicatezza di tale decisione e della sua importanza politica, confermiamo quanto già proposto nelle lettere ...

Tav - la Telt risponde a Conte : "Rinviamo i bandi - ma rischiamo di perdere 300 milioni di euro" : Gli avvisi per le candidature ai bandi della Tav partiranno regolarmente lunedì 11 marzo, fatto salvo l'invito del governo italiano alla società italo-francese Telt a fermare i bandi principali per l'avvio del cantiere. Ma il pericolo ora è sui tempi, strettissimi, e il rischio di perdita dei finanz

Tav - rinviati i bandi. Conte : 'Ridiscuteremo integralmente il progetto' : Secondo la viceministro dell'Economia, Laura Castelli i bandi saranno rinviati di 6 mesi. ' Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi per il Tav che partiranno tra 6 mesi solo se Italia e Francia ...

Tav - Conte : "Bandi rinviati". Ecco lo scambio di mail tra governo e Telt : Il nodo della Tav sembra sciogliersi, almeno temporaneamente. "Abbiamo ottenuto il rinvio dei bandi che partiranno tra 6 mesi solo se Italia Francia raggiungeranno un accordo serio - annuncia su ...

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : Lunedì partiranno soltanto gli «inviti a presentare la candidatura» dei lotti francesi. Il premier: «Ho chiarito che il governo vuole ridiscutere integralmente questo progetto»

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» - La lettera a Telt : l'intervento di Giuseppe Conte a sbrogliare una situazione intricata sull'avanzamento dei lavori della Torino Lione. Una situazione che ha creato diversi attriti tra Lega e Cinque Stelle, Il ...

Tav - decisione rinviata sui contratti Conte : «Non partono senza il nostro avallo» : l'intervento di Giuseppe Conte a sbrogliare una situazione intricata sull'avanzamento dei lavori della Torino Lione. Una situazione che ha creato diversi attriti tra Lega e Cinque Stelle. «Oggi è ...

Bankitalia - Conte isolato da Salvini e Di Maio è costretto a prendere tempo : ‘Rinviamo’ : Il premier costretto all’immobilismo. Il ruolo del consigliere Cipollone e il timore della sfiducia dei due partner di governo