Conte | Ho obbligo di decidere cosa è meglio per gli italiani

(Di domenica 10 marzo 2019)Il Premier Giuseppeha rilasciato ieri un'intervista a Marco Travaglio, direttore de il Fatto Quotidiano, pubblicata oggi sul quotidiano. Il Presidente del Consiglio ha spiegato nel dettaglio il perché della decisione presa ieri sui bandi Tav e delle lettere inviate a Telt, ma anche dei contatti in corso con la Francia e l'Unione Europea.ha detto:"Prima di prendere in mano il dossier Tav, davvero non avevo alcuna opinione in materia, anche se per miei studi e formazione sono un grande appassionato di blue economy, e voglio dare come premier una spinta forte all'economia circolare, alla decarbonizzazione e a modelli più avanzati di sviluppo anche in tema di trasporti: noi governanti dobbiamo essere custodi del pianeta, non dispersori di risorse. Ma sul Tav non avevo studiato nulla e dunque non ero né pro né contro. Anzi, a furia di sentir dire che il Tav era in pieno

