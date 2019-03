Come non puzzare in un lungo viaggio

Ecco Come prevenire 26 patologie croniche non trasmissibili - incluso il diabete : Ben 26 patologie croniche non trasmissibili, incluso il diabete, si possono prevenire praticando attività fisica: è utile l’esercizio continuativo e strutturato in palestra, ma a dare benefici è anche il movimento da suddividere durante la giornata. Il consiglio è fornito dai diabetologi, in occasione del congresso ‘Panorama diabete’ promosso a Riccione dalla Societa’ italiana di diabetologia (Sid). “La palestra, se ...

CONSIGLI NON RICHIESTI/ Magri - Ispi - : Come prepararsi a una carriera internazionale : La carriera internazionale è spesso tra i desideri dei giovani per un loro futuro lavorativo. E c'è chi si occupa di formazione in questo campo

Ford - General Motors e non solo. Come la case auto sbandano per cercare nuovi business : 'C'è questa percezione di una mobilità utopica che sta cambiando il mercato, ma in realtà non ci sono ancora una scienza e un modello di business', ha detto Kevin Tynan, analista di Bloomberg ...

Bolletta Enel : bonus fedeltà in bolletta - Come non pagare l’addebito : bolletta Enel: bonus fedeltà in bolletta, come non pagare l’addebito Addebito bonus fedeltà in bolletta In teoria, gli utenti che avevano sottoscritto il piano Enelpremia WOW avrebbero dovuto ricevere uno sconto sulla bolletta. Invece, per un errore, il bonus fedeltà si è “trasformato” in un addebito. bolletta Enel: importo maggiorato per errore I giornali specializzati hanno raccolto le segnalazioni di numerosi utenti, quindi, hanno ...

Detrazioni fiscali spese mediche 2019 : familiari non a carico - Come averle : Detrazioni fiscali spese mediche 2019: familiari non a carico, come averle Detrazioni 2019 per familiari non a carico come funzionano le Detrazioni fiscali per le spese mediche per i familiari non a carico? Sono possibili? Sì, stando al TUIR (art. 15, comma 2) che tratta proprio il tema delle Detrazioni per oneri. Ma la questione è stata chiaramente spiegata anche dalla circolare n. 15/E/2005 dell’Agenzia delle Entrate. Ed è proprio questa ...

Crozza-Calenda : 'Non mi danno il Tfr. Mamma - Come chi sono?' : "Ho fatto il ministro e non mi vogliono dare il Tfr. come chi sono? Calenda, Carlo, Mamma", dice l'ex ministro versione Maurizio Crozza lamentandosi del fatto che nemmeno sua madre lo riconosca. "Lo ...

Inter - Spalletti fa chiarezza : “caso Icardi Come Totti? Io non ‘tratto’ - ma sarà pronto per giocare” : Momento delicato per l’Inter che in pochi giorni si gioca una bella fetta di stagione fra Spal, Eintracht e Milan: Spalletti fa il punto della situazione e apre al ritorno di Icardi Il finale di stagione si avvicina e l’Inter entra in una settimana alquanto complicata. Tre appuntamenti da non sbagliare per i nerazzurri: prima la Spla, poi il ritorno di Europa League contro l’Eintracht Francoforte e poi il derby contro un ...

Isola dei Famosi 2019 - parla l’uomo indicato da Corona Come amante della moglie di Fogli : “Riccardo non merita questo. Ho querelato Fabrizio” : “L’Isola dei Famosi è stato un flop, il programma non andava e l’unico modo per rialzare gli ascolti era mettere su questa messinscena. Io, la mia famiglia, Riccardo Fogli e sua moglie: siamo tutte vittime di questo linciaggio mediatico. E’ stata la cosa più brutta che abbia mai visto in tv, una cosa orrenda a prescindere dal fatto che Fogli sia un personaggio pubblico. Non si fa una cosa del genere a nessun uomo. Mi è ...

'Dovresti sapere Come si prevengono le gravidanze' e altre frasi non necessarie. Parlano le donne che hanno abortito : "Tutti Parlano della questione politica, morale, medica dell'aborto - spiega Endrici a ilfattoquotidiano.it - ma una cosa difficile da trovare, anche in rete, sono le storie di donne che hanno ...

“Dovresti sapere Come si prevengono le gravidanze” e altre frasi non necessarie. Parlano le donne che hanno abortito : Marta ha 42 anni e un figlio adolescente, ma quando rimane di nuovo incinta, sente di non potercela fare una seconda volta. Erica ha 25 anni e un lavoro precario, e quando scopre di aspettare un bambino i suoi genitori danno per scontato che sia giusto abortire. Caterina di anni ne ha 35 ma la sua scelta è la stessa, nonostante la ginecologa le faccia presente che alla sua età la fertilità precipita. Sono solo alcune delle protagoniste del ...

Come superare la paura di non essere all’altezza : Come liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaCome liberarsi dalla paura di non essere all’altezzaLa paura non essere all’altezza è un’emozione con la quale tutti, prima o poi, siamo costretti a fare i conti. Accade in famiglia, con il partner, con gli amici, nella vita professionale e ...

Conto corrente : addebiti non autorizzati in estratto - Come difendersi : Conto corrente: addebiti non autorizzati in estratto, come difendersi addebiti Conto corrente, come evitare truffe Quando consultiamo l’estratto del nostro Conto corrente e ci accorgiamo che qualcosa non va non si può certamente restare con le mani in mano. Ad esempio, individuiamo dei movimenti sospetti o comunque non commissionati; parimenti, ci accorgiamo di addebiti non autorizzati. Insomma, cosa sta succedendo? Qualcuno ci ha truffato, ha ...