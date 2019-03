Come l' effetto bandwagon influenza le tue scelte politiche | economiche e commerciali

Come un colpo di biliardo : l'assist con effetto della promessa dell'Ajax : Naci Unuvar ha solo 15 anni ma sembra già avere la classe di un veterano. Durante la partita contro il Feyenoord under 17, il numero 11 dell'Ajax ha infatti messo il compagno nelle condizioni di ...

Ecco Come abbassare la pressione alta con una semplice abitudine : ha lo stesso effetto dei farmaci e della riduzione di sale nella dieta : Un comportamento abituale (un lusso per alcuni) è in grado di abbassare la pressione sanguigna alta tanto quanto i farmaci: un semplice pisolino pomeridiano, che prevede un’ora di riposo, può fare scendere i livelli di pressione arteriosa in media di 5 punti, con un effetto simile all’assunzione di farmaci o alla riduzione di sale nella dieta. La scoperta si deve a un gruppo di medici dell’Asklepieion General Hospital di Voula ...