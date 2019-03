Claudio Ranieri ha chiesto ai giocatori della Roma di ' morire in campo'

Roma. Francesco Totti scommette su Claudio Ranieri : Iniziano tre mesi importanti per la Roma e per Claudio Ranieri. “Siamo lieti di dare il bentornato a Claudio Ranieri”

Calcio - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : “Sono felice di essere tornato a casa - impossibile dire di no” : Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di ...

Un allenatore al giorno – Claudio Ranieri alla Roma - la vita di un tecnico entrato nella storia : Inizia una nuova avventura per l’allenatore Claudio Ranieri, l’ex Leicester sarà il sostituto di Eusebio Di Francesco. Il tecnico è entrato nella storia per lo storico scudetto in Premier nel 2016, con il Leicester e che non è stato ‘cancellato’ dal successivo esonero e dalle esperienze in Ligue1 (Nantes) e di nuovo in Premier (altro esonero recentissimo con il Fulham). E’ stato premiato dalla Fifa nel 2016 ...

