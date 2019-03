Cirinnà Dio | patria e famiglia? Era uno slogan fascista

'Dio - patria e famiglia : che vita de m...' : bufera social sull'ex senatrice Pd Cirinnà : La senatrice Monica Cirinnà passerà alla storia per aver dato il nome alla legge che, segnando una svolta storica, regolamenta quelle che sono le unioni civili tra persone dello stesso sesso. Si tratta di un evento che ormai risale al 2016, quando svolgeva la funzione di senatrice per il Partito Democratico. Il suo nome e cognome sono tornati in auge per un episodio singolare. Nel corso delle celebrazioni per la Festa della Donna, infatti, la ...