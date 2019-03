Cina | Banca centrale | Mai usato valuta per aumentare esportazioni

Colosso bancario HSBC in rosso : la conseguenza negativa della guerra Usa-Cina : Come afferma Michael Hewson, di Cmc Markets Uk:«La banca ha citato come fattori per i risultati del quarto trimestre la volatilità del mercato azionario e un rallentamento dell'economia cinese». Poi ...

Bernini : ‘Italia in recessione - governo si dimetta prima di trasCinarci nella bancarotta’ : Con un post sui suoi profili social network (Facebook e Twitter), la presidente dei senatori di Forza Italia la presidente dei senatori di Forza Italia, l’avvocatessa e costituzionalista bolognese Anna Maria Bernini, figlia del giurista, anch’egli forzista nonché ex ministro, Giorgio Bernini, ha rilasciato stamattina le sue dichiarazioni a proposito della situazione economica generale che starebbe attraversando il nostro Paese. Infatti, stando ...

Hockey ghiaccio - IHL 2019 : Ritten sbanca in casa di Asiago e si avviCina al quarto Scudetto consecutivo : Si è conclusa l’andata della finale Scudetto di IHL 2019 tra Asiago e Ritten. All’Odegar i padroni di casa si sono dovuti arrendere ai Buam per 4-3 e ora dovranno forzatamente vincere nel match di ritorno a Collalbo. Si mette bene quindi per il Renon che, dopo il doppio successo di misura ai danni di Vipiteno, fa sua una partita a dir poco rocambolesca. Pronti,via e gli ospiti passano immediatamente in vantaggio sorprendendo la ...

Basket - FIBA Europe Cup 2019 : Varese sbanca Larnaca e si avviCina agli ottavi di finale : La Pallacanestro Varese è ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale della FIBA Europe Cup 2019. La squadra lombarda ha ottenuto la quarta vittoria consecutiva della seconda fase, espugnando il campo dell’AEK Larnaca per 74-59 ed ora deve attendere la partita tra Sassari e Groningen per avere la matematica certezza del passaggio del turno. In caso di vittoria dei sardi, infatti, Varese sarebbe irraggiungibile per gli olandesi, ...

Timori su economia Cina - banca centrale inietta liquidità record in sistema bancario : I mercati globali guardano alla Cina, scontando i Timori sul rallentamento della sua economia. Ieri la People's Bank of China, banca centrale del paese, ha iniettato una cifra record di 560 miliardi di yuan, $83 miliardi, nel sistema finanziario del paese.

NBA 2019 - i risultati della notte (14 gennaio) : Toronto sbanca Washington dopo due supplementari. Curry (48 punti) trasCina Golden State al successo contro Dallas : Sette partite in programma in questa lunga notte NBA. Successi per le formazioni di testa sia ad Est, con le vittorie di Toronto e Milwaukee ai danni di Washington ed Atlanta, sia ad Ovest, dove Denver e Golden State superano Portland e Dallas. Philapelphia batte New York e si conferma in zona playoff, mentre cadono a sorpresa Houston e Los Angeles Lakers contro Orlando e Cleveland. I Golden State Warriors soffrono in casa dei Dallas Mavericks, ...

Cina : Banca centrale taglia riserve bancarie : La Banca centrale cinese ha confermato un allentamento della politica monetaria con 100 punti base di tagli alle riserve Bancarie. La mossa libererà 116 miliardi di dollari per nuovi prestiti a imprese e famiglie. Ricevi aggiornamenti su Cina: Banca centrale ...