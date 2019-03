Cibi light | l’asso nella manica per chi vuole dimagrire O l’ennesima vana speranza?

ilfattoquotidiano

(Di domenica 10 marzo 2019) Biscotti, bevande gassate, formaggi, maionese, cioccolato: l’elenco deiè lungo e tentatore. Sono ritenuti leggeri e più sani perché contengono meno grassi e zuccheri. Così se ne possono mangiare di più senza ingrassare. Invece…Dal 2006, i prodottisono regolati a livello Ue: per definirsi tali il contenuto di grassi, di calorie o di zuccheri deve essere di un terzo rispetto all’omologo originale. Possiamo convenire sul fatto che l’eccesso di grassi e zuccheri sia nocivo per la salute e la linea, ma la soluzione sta nel ridurli più che nel ricorrere a prodotti impoveriti artificialmente, che a causa delle lavorazioni subite costano di più e perdono alcuni nutrienti importanti, come vitamine e acidi grassi.In compenso, aggiungono altro. Spesso si tratta di acqua, che rende il prodotto più deperibile e richiede l’impiego di conservanti, oltre che di ...

DonnaFanpage : Vengono pubblicizzati come salutari e genuini, ma la verità è un'altra. Ecco cosa c'è da sapere:… - Bimbisaniebelli : Oggi è la giornata ideale per farle (e per mangiarle) #carnevale #chiacchiere #bimbisaniebelli -