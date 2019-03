Ciambella al limoncello

cosacucino.myblog

(Di domenica 10 marzo 2019)alLaalè una torta alta e soffice che si può servire a colazione o per lo spuntino pomeridiano. Saprà inebriare i vostri palati con il suo vellutato profumo di limone che vi lascerà un retrogusto di agrumi per lungo tempo.Ingredienti6 uova Un bicchiere di500 gr di farina Un bicchiere di latte 400 gr di zucchero Un pizzico di sale Un bicchiere di olio di semi Una bustina di lievito ProcedimentoMettete in una terrina le uova insieme allo zucchero e a un pizzico di sale e sbattete con l’aiuto di una frusta elettrica, fino a quando il composto avrà assunto un colore più chiaro e gonfio.Quando le uova saranno diventate belle chiare e spumose unitevi il latte, l’olio di semi e ile mescolate fino ad ottenere un composto liscio ed omogeneo.A questo punto incorporatevi la farina e il lievito e ...

