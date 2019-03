Chievo-Milan | Gigi Riccio | “Match difficile | Piatek ha sistemato le cose”

Moviola Chievo-Milan : regolari i due gol dei rossoneri - Di Carlo ha torto : Al termine del match tra Chievo e Milan, vinto dai rossoneri grazie al gol di Piatek, il tecnico dei clivensi Mimmo Di Carlo si è molto lamentato per l’arbitraggio di Pairetto, reo – secondo l’allenatore dell’ultima in classifica – di aver concesso un fallo generoso ai rossoneri in occasione del gol su punizione di Biglia e di non aver fischiato un fallo in favore della sua squadra sulla rete di Piatek. I fatti, tuttavia, ...

Piatek torna a dettare legge e regala i tre punti al Milan : battuto il Chievo per 2 a 1 - Biglia migliore in campo : Quinta vittoria consecutiva in campionato per il Milan, che batte il Chievo col risultato di 2 a 1 e si conferma come terza forza del campionato. Dopo un avvio non proprio convincente, i rossoneri trovano l’iniziale vantaggio con Lucas Biglia, che al 31′ realizza un bellissimo gol su punizione. Il centrocampista argentino, al rientro da titolare dopo il lungo infortunio che lo ha afflitto, sarà poi il migliore in campo. Per la ...

Chievo-Milan 1-2 : Biglia e Piatek regalano i tre punti ai rossoneri : RISULTATO Chievo-Milan 1-2 90+5′ – Termina il match tra Chievo-Milan. All’iniziale vantaggio di Biglia ha risposto Hetemaj, che con un preciso colpo di testa ha ristabilito la parità al 41′ del primo tempo. A decidere il match è la zampata vincente di Piatek, che al 56′ trova il gol del definitivo 1 a 2 90+4′ – Ammonito Hetemaj per un brutto fallo su Biglia, protagonista di una bellissima azione ...

Chievo-Milan - 1 a 1 dopo il primo tempo : gran punizione di Biglia - ma non basta. Espulso Gattuso : Si è concluso il primo tempo tra Chievo e Milan. Le due squadre vanno negli spogliatoi sul risultato di 1 a 1. Alla rete del vantaggio di Biglia, che ha battuto Sorrentino con una splendida punizione a giro, ha risposto Hetemaj, che è riuscito a riportare la partita in parità con un preciso colpo di testa. Non convincente, sin qui, la prestazione dei rossoneri, che hanno creato pochi pericoli alla difesa avversaria. Piatek è stato imbeccato ...

Formazioni ufficiali Chievo-Milan : Conti e Biglia titolari - sorpresa Castillejo : Tra un’ora circa si disputerà il terzo anticipo della 27esima giornata di Serie A tra Chievo e Milan. La squadra allenata da Gattuso andrà alla caccia dei tre punti per confermare il terzo posto conquistato nello scorso turno grazie alla vittoria contro l’Empoli e a seguito della sconfitta dell’Inter. Sono state appena diramate le Formazioni ufficiali di Chievo-Milan. Gattuso butta nella mischia dal primo minuto Conti e ...

Primavera - Milan rimontato da 0 a 3 : col Chievo finisce in pareggio : Brutto pareggio conquistato dal Milan Primavera contro il Chievo. I giovani rossoneri hanno subito una rimonta che – al termine del primo tempo – sembrava impensabile. Dopo la prima frazione di gioco, dominata dai ragazzi e terminata sul risultato parziale di 0 a 3 grazie alle reti di Daniel Maldini, Tsadjout e Sala, la squadra allenata da Federico Giunti è letteralmente crollata nella ripresa. I giovani del Milan hanno finito con il ...

Chievo-Milan - l’entusiasmo dei tifosi : in 4.000 a Verona : Il Milan sta vivendo il suo miglior momento da qualche anno a questa parte. Dopo i fallimenti degli anni passati, che hanno portato i rossoneri a non disputare la Champions League per ben sei stagioni consecutive, la squadra allenata da Gattuso sembra finalmente in grado di centrare i suoi obiettivi. Lo sanno bene i tifosi, che nelle ultime partite casalinghe hanno letteralmente invaso gli spalti di San Siro. Ma l’entusiasmo dei ...

Highlights Chievo-Milan 1-2 : video - gol e sintesi. Espulso Gattuso : Biglia spacca la partita con una magia su punizione, Hetemaj la riequilibra, ma il solito Piatek rimette le cose a posto per il Milan, che espugna così il campo del Chievo per 1-2 nell’anticipo della Serie A e difende il terzo posto in classifica, con l’Inter che potrà tornare al massimo a -1, mentre i veneti si avvicinano sempre più alla Serie B. Di seguito gli Highlights del match ed il video della punizione di Biglia per il ...

Milan - Biglia torna al gol contro il Chievo e lo dedica al figlio : Ecco che cosa ha fatto Lucas Biglia negli oltre quattro mesi di assenza per infortunio: si è allenato a tirare le punizioni. Quella che ha segnato dopo mezz'ora al Chievo nell'anticipo serale è stata ...

Chievo ko con il Milan sempre più terzo : Il Milan batte in casa il Chievo 2-1 e si porta a +4 sui nerazzurri e a +7 sulla Roma. Nel terzo anticipo della 27esima giornata di campionato, a decidere il match nella ripresa è Piatek al 56'. Al ...

Chievo-Milan - Riccio : 'Gattuso ha chiarito con l'arbitro'. Salta il derby? : Adesso arriva il bello" "Sicuramente stiamo vivendo un momento molto positivo " ha spiegato Alessio Romagnoli a Sky Sport nel post gara " siamo riusciti a collezionare un bel filetto di risultati. Il ...

Chievo-Milan - Riccio (vice Gattuso) : “Non è mai facile contro i gialloblù” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Dazn, Luigi Riccio, vice allenatore del Milan, ha parlato della vittoria contro il Chievo partendo dall’espulsione del tecnico Gennaro Gattuso: “Gattuso ha mandato me a parlare per quell’episodio, ma sono cose che succedono in campo. Si sono chiariti a fine gara, è tutto […] L'articolo Chievo-Milan, Riccio (vice Gattuso): “Non è mai facile ...

Chievo-Milan 1-2 : i rossoneri vincono - ma che fatica con gli ultimi in classifica - Le pagelle : I rossoneri non brillano in casa dei veneti ma centrano il decimo risultato utile e la quinta vittoria consecutiva. Espulso Gattuso, vedrà il derby in tribuna

Chievo-Milan - Di Carlo : “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci spetta” : CHIEVO MILAN 1-2 LE PAROLE DEI TECNICI – Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Domenico Di Carlo, tecnico del Chievo, ha parlato della sconfitta contro il Milan: “Noi più di impegnarci in settimana e giocare alla pari col Milan non possiamo fare. I ragazzi sono straordinari, hanno un grande attaccamento alla maglia, ma non c’è […] L'articolo Chievo-Milan, Di Carlo: “Gli arbitri non ci danno mai quello che ci ...