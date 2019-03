Aereo caduto : Chi sono volontari ong : ANSA, - MILANO, 10 MAR - I tre componenti della ong bergamasca Africa Tremila morti nell'incidente Aereo sono: il presidente Carlo Spini, di 75 anni, originario di Sansepolcro, Arezzo, e residente a ...

Etiopia. L’archeologo - il medico - il contabile - l’infermiera : ecco Chi sono le vittime italiane dell’incidente aereo : sono otto gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo avvenuto questa mattina poco dopo il decollo, a 62 km a sud di Addis Abeba in cui è precipitato un Boeing 737 della Ethiopian Airlines. Finora sono state rese note le gerealità di cinque di loro. ecco chi sono. Sebastiano Tusa – Archeologo e assessore ai Beni culturali della Sicilia, era diretto a Malindi per una conferenza internazionale promossa dall’Unesco con la ...

