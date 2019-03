Chi sono le vittime italiane del disastro aereo

L’archeologo - l’assessore - il medico - i volontari dell’Ong «Africa Tremila» : Chi sono le vittime italiane in Etiopia : L’archeologo di fama internazionale, il medico con la moglie infermiera, il commercialista che che lavorava per la ong, le giovani donne: chi sono gli italiani che hanno perso la vita nell’incidente aereo in Africa

Aereo precipitato in Etiopia : Chi sono le tre vittime della ong di Bergamo : I tre componenti della ong bergamasca Africa Tremila morti nell'incidente Aereo sono: il presidente Carlo Spini - 75 anni, originario di Sansepolcro (Arezzo) e residente a Pistoia - sua moglie, infermiera, Gabriella (e non Margherita come scritto in precedenza) Vigiani e il tesoriere della onlus Matteo Ravasio. Alberto Ribolla, capogruppo della Lega al Comune di Bergamo, esprime "profondo sgomento" per la morte "dell'amico e collega ...

Aereo Ethiopian Airlines si sChianta con 157 persone a bordo : “Sono tutti morti” [LIVE] : Sono tutti morti i 157 passeggeri a bordo del volo dell’Ethiopian Airlines precipitato: lo ha reso noto la tv di Stato dell’Etiopia. A bordo vi erano passeggeri di 33 nazionalità diverse. Il Boeing 737 si è schiantato lungo la rotta da Addis Abeba a Nairobi con 149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio a bordo. I media di Addis Abeba riferiscono che il velivolo è scomparso dai radar 6 minuti dopo il decollo ed è precipitato in ...

