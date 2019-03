“Che mondo sarebbe senza Amazon? Pensate ai pannolini” Parla Jay Carney

Sci di fondo – La coppa del mondo sbarca a Cogne - l’entusiasmo di Pellegrino : “Che emozione correre davanti ai miei tifosi” : Pellegrino , il bello della prima volta: le sensazioni dell’atleta italiano alla vigilia dell’appuntamento di coppa del mondo di Cogne Sarà una bellissima prima volta per Federico Pellegrino , che in carriera ha già vinto tanto, ma mai ha corso una gara di coppa del mondo sulla pista di casa. Sabato 16 febbraio (finali alle 12.30), vivrà l’ emozione di sciare davanti ai propri tifosi che in massa stanno accorrendo a ...

Fedez e Tedua insieme per raccontare un mondo disilluso e disincantato con l’inedito “Che Cazzo Ridi” : Da oggi, venerdì 4 gennaio, è disponibile in digitale l’inedito di Fedez “Che Cazzo Ridi” feat. Tedua & Trippie Redd, il nuovo brano estratto da “Paranoia Airlines”, l’attesissimo album in uscita il 25 gennaio 2019. Anche in questa occasione si riconferma l’incredibile successo di Fedez: in meno di 24 ore, il singolo ha già raggiunto la prima posizione della classifica di ITunes e in quella di Apple Music. Il brano vede la collaborazione di ...