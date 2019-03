“Che mondo sarebbe senza Amazon? Pensate ai pannolini”. Parla Jay Carney : “Jay Carney, 53 anni, è il più prestigioso pezzo di aristocrazia pubblicistica prestato alla tecnologia americana. Ex corrispondente del Time da Mosca, dove ha raccontato la transizione del post Urss, ex capo di Time a Washington e poi capo ufficio stampa del vicepresidente Joe Biden e poi di Barack

Comunali 2019 - il candidato sindaco a Quiliano Fersini inaugura il point : "Non ci piace l'idea Che il mondo si sia fermato 10 anni fa" : Mesi fa ci furono abboccamenti con Nicola Isetta per la creazione di un'unica lista ma poi le parti non trovarono un accordo: 'Sarà una sfida leale, vengo dal mondo dello sport, considero gli ...

SCherma - Coppa del Mondo 2019 : ad Atene vince Sofia Pozdniakova. Errigo e Gargano fuori agli ottavi : La russa Sofia Pozdniakova ha vinto la prova di sciabola femminile ad Atene. La Campionessa del Mondo in carica ha sconfitta in finale Olga Kharlan con il punteggio di 15-10. Continua la maledizione stagionale per l’ucraina, che rimanda ancora la prima vittoria quest’anno. Sul gradino più basso del podio salgono anche la sudcoreana Kim Jiyeon (15-11 con Pozdniakova) e l’ungherese Liza Pusztai (15-5 con Kharlan). E’ ...

SCherma - Coppa del Mondo 2019 : Curatoli primo - Montano secondo. Trionfo azzurro a Padova : Fantastica doppietta per l’Italia al Trofeo Luxardo 2019. Apoteosi azzurra nella tappa della Coppa del Mondo di sciabola maschile che ha visto la vittoria di Luca Curatoli in finale contro Aldo Montano. Il campano si è imposto con il punteggio di 15-13 al termine di un assalto molto combattuto e soprattutto storico, perché mai c’era stato in 62 anni un derby tricolore in quel di Padova. Sul gradino più basso del podio sono saliti i ...

Sci - Kristoffersen vince il gigante e HirsCher la coppa del mondo : Il sesto posto nella gara odierna basta a Marcel Hirscher per vincere la coppa del mondo per l'ottavo anno di fila. Il trentenne campione austriaco non può più essere raggiunto nella classifica ...

Sci alpino – A Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora : HirsCher si aggiudica la Coppa del Mondo : Hirscher si aggiudica la Coppa del Mondo per l’ottavo anno di fila, a Kristoffersen il gigante di Kranjska Gora Doppietta norvegese nel gigante di Kranjska Gora, valido per la Coppa del Mondo maschile di sci. La vittoria è andata al norvegese Henrik Kristoffersen, che ha confermato il primo posto di metà gara imponendosi con il tempo complessivo di 2’26”63. Alle sue spalle ha chiuso il connazionale Rasmus Windingstad, che ...

Il Papa : 'Penso al doping e alla corruzione - fuori tutto ciò Che inquina il mondo dello sport' : E soprattutto se interviene, nell'udienza in cui si rivolge al mondo del ciclismo, anche il Papa per dire basta a d oping, corruzione, disonestà: stop a tutto ciò che inquina il mondo dello sport. L'...

Sci alpino – Coppa del Mondo : Kristoffersen al comando dopo la prima manChe di slalom gigante a Kranjska Gora : Coppa del Mondo di sci alpino maschiel: Kristoffersen comanda la prima manche dello slalom gigante di Kranjska Gora Henrik Kristoffersen è al comando nella prima manche dello slalom gigante maschile di Kranjska Gora, in Slovenia. Il norvegese ha chiuso col tempo di 1’14”25 davanti al francese Alexis Pinturault, +0”27, e al connazionale Leif Kristian Nestvold-Haugen, +0”32. Quarto crono per l’austriaco Marcel ...

LIVE Sci alpino - Gigante Kranjska Gora 2019 in DIRETTA : si parte alle 11.30 - HirsCher può brindare all’ottava Coppa del Mondo : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE del Gigante maschile di Kraniska Gora (Slovenia) valevole per la Coppa del Mondo 2019 di sci alpino. Potrebbe essere il giorno della conquista della Coppa del Mondo generale per l’austriaco Marcel Hirscher, davvero a un passo dalla sua ottava sfera di cristallo consecutiva, vinta per l’ennesima volta prima delle finali. Sarà sempre lui, il campione austriaco, il grande favorito della gara ...

Carnevale - perché a Milano finisce più tardi del resto del mondo? : ARLECCHINOBRIGHELLA, BALANZONE E GLI ALTRICORIANDOLIDIONISOESEQUIEFRAPPAGRASSOHALLOWEENINIZIOLEVARE LA CARNEMUSEINEW ORLEANSODEPROVERBI QUARESIMARITO AMBROSIANOSARDEGNATRAVESTIMENTIUOVAVENEZIA, VIAREGGIO E...ZORROIn tutto il mondo il Carnevale finisce di martedì, nel 2019 martedì 5 marzo, per «colpa» della quaresima. Il Carnevale infatti, come la sorella quaresima, è festa mobile, dipende da quando cade la Pasqua, ma ha delle certezze, una di ...

La batteria microbiologica più lunga al mondo Che produce energia elettrica : ...alla cinquina Informazioni utili Che cos'è lo stato di famiglia e dove fare il certificato Lavoro Che differenza c'è tra residenza e domicilio La batteria microbiologica più lunga al mondo che ...