Che Dio ci aiuti | spoiler episodi 17 e 18 | la malattia di Eugenia è peggiorata

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Ogni giovedì sera va in onda sul piccolo schermo un nuovo appuntamento con la longeva serie televisiva 'Che Dio ci'. Nuovi colpi di scena sono pronti a sorprendere i milioni di telespettatori italiani, curiosi di conoscere le vicende dei personaggi principali dello sceneggiato. Le anticipazioni del primoo della nona puntata, intitolato "Istruzioni per crescere", svelano che Suor Angela verrà a conoscenza di un segreto. La donna comincerà a sospettare dello strano comportamento del padre di un ragazzo che nasconderà una verità che nessuno ancora conosce. L'avvocato Santopaolo prenderà una decisione sorprendente che lascerà di stucco molte persone: l'uomo deciderà di lasciare il convento, provocando il dispiacere di molte persone. Nico comprenderà che è arrivato il momento per far tornare Asia al convento per riprendersi il bambino. Suor Angela rivelerà a Nico che la sua ex ...

AndreaBricchi77 : 'L'ultima volta che sono entrato in campo a San Siro, sentivo la curva che cantava il mio nome, così ho alzato gli… - neslimusic : “Ogni titolo una storia ogni storia un titolo” Questa la tracklist del mio album! E che Dio ci benedica, come in ba… - RaiUno : Ehmm...era CHE DIO CI AIUTI!?? Noi lo sappiamo bene, vero Angioletti? #CheDioCiAiuti5 #CDCA5 @CheDioCiAiuti_5 #Rai1… -