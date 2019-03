Champions | Ronaldo | pensate positivo

Hecking : 'Juve - fidati! Così Ronaldo ribaltò il mio 2-0 in Champions' : Dieter Hecking, tecnico avversario di allora, alla Gazzetta dello Sport racconta: 'Ronaldo è capace di ogni cosa, può anche fare di nuovo 3 gol come contro il mio Wolfsburg. Certo che può... L'...

Rummenigge : 'Ronaldo non va giudicato solo se vince la Champions' : Il direttore amministrativo del Bayern Monaco, Karl-Heinz Rummenigge, in una lunga intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport' ha analizzato la situazione di alcuni top club europei e il caso Icardi. Tra le società big prese in considerazione c'è anche la Juventus che rischia di uscire dalla Champions League dopo la sconfitta per 2-0, maturata contro l'Atletico Madrid al Wanda Metropolitano. Le difficoltà dell'ottavo di Juve e Bayern L'ex ...

Juventus - Cristiano Ronaldo e il piano verso la Champions : venerdì potrebbe riposare : Nella testa dei tifosi della Juventus è ormai partito il countdown in vista della gara contro l'Atletico Madrid. Mancano sei giorni e i bianconeri stamattina hanno lavorato alla Continassa per preparare la partita contro l'Udinese con la mente già rivolta alla sfida di Champions League. A tal riguardo venerdì Massimiliano Allegri potrebbe dar vita ad un massiccio turn-over proprio per far rifiatare i suoi migliori giocatori in vista del 12 ...

Juventus - la grande voglia di Cristiano Ronaldo tra campionato e Champions : Per la Juventus è un pomeriggio di lavoro, in vista della partita contro il Napoli. Il match del San Paolo servirà ai bianconeri per preparare la sfida del 12 marzo contro l'Atletico Madrid. La Juve, infatti, lavora divisa su due fronti: campionato e Champions League. Fare bene in Serie A per arrivare al top alla gara contro gli spagnoli. Per questo motivo, infatti, Cristiano Ronaldo ha voluto lavorare intensamente per tutta la settimana per ...

Serie A - derby capitolino con vista Champions : Lazio favorita a 2.50. Napoli-Juventus - è sfida del gol tra Milik e Ronaldo : Menù ricchissimo nella 26esima di campionato, che viene aperta da Cagliari-Inter. I nerazzurri puntano al riscatto dopo le polemiche post pareggio con la Fiorentina e, soprattutto, devono vincere per difendere il terzo posto dai cugini rossoneri, ora a -2. Anche il Cagliari però ha voglia di rivalsa dopo la sconfitta con la Sampdoria, la quarta in cinque gare. Il pronostico di Sisal Matchpoint è a tinte nerazzurre, la squadra di Spalletti ...

Ronaldo resiste alle sirene inglesi - per ora vuole solo la rimonta in Champions : ... eventualità non presente nei programmi di inizio stagione, specie ora che i bianconeri hanno in squadra il migliore del mondo, colui che dovrebbe rendere più agevole la scalata al tetto d'Europa. Ma ...

Juventus - Cristiano Ronaldo è fiducioso e crede nella rimonta in Champions : La Juventus, oggi pomeriggio affronterà il Bologna e sarà l'occasione per lasciarsi alle spalle la sconfitta di Champions League. Queste prossime giornata di campionato serviranno ai bianconeri per preparare al meglio il ritorno contro l'Atletico Madrid. Infatti, l'ambiente della Juve crede nella rimonta europea e c'è tanta voglia di far vedere a tutti che la notte del Wanda Metropolitano è stata solo un episodio. Uno dei giocatori che più è ...

Juventus - Cristiano Ronaldo un fantasma in Champions League : ecco le cifre - e non tornano - : Il problema della Juventus è che non perde mai. Se non perdi mai, quando ti capita, la gente perde la testa. Nel caso specifco ha completamente sbroccato , la gente, , del resto la partita era ...

Presidente Atletico Madrid : “Ronaldo 5 Champions? No - ne ha vinto 3” : Presidente Atletico Madrid- Intervenuto ai microfoni di “Radio Crc” il Presidente dell’Atletico Madrid ha colto l’occasione per rispondere alla frecciatina lanciata da Cristiano Ronaldo durante la sfida di ieri sera contro l’Atletico Madrid. L’attaccante portoghese ha sottolineato le sue 5 Champions League contro le 0 dell’Atletico Madrid. Il portoghese la tocca piano e lancia la […] More

Juventus - Ronaldo : 'Io ho vinto 5 Champions - l'Atletico 0' : "Ho vinto cinque Champions, l'Atletico zero. Io cinque, l'Atletico zero". Dopo il 2-0 subito in casa dall'Atletico Cristiano Ronaldo si sfoga così in zona mista di fronte ai giornalisti mimando il ...

La manita di Ronaldo : 'Io 5 Champions - voi 0'. Ma per la stampa 'è nell'abisso' : Una serata non facile. Cristiano Ronaldo va a picco con la Juventus nel suo amaro ritorno a Madrid. Una gara, quella contro l' Atletico , che per l'ex Real è stata complicata anche a livello ...

Juve - Ronaldo nervoso risponde ai tifosi dell'Atletico : "Io cinque Champions - voi nessuna" : Doveva essere la sua notte, perché quando risuona la musica della Champions League, Cristiano Ronaldo diventa ancor più cannibale. E invece, alla prima a Madrid da giocatore della Juventus , il ...

Juventus “cornuta e mazziata” : Cristiano Ronaldo e la “manita” per le 5 Champions vinte proprio … contro i bianconeri! : Un Cristiano Ronaldo mai così scarso in campo e nervoso fuori, ieri sera ha mostrato la “manita” per rivendicare le sue 5 Champions League vinte con Manchester United (1) e Real Madrid (4) prima nei confronti dei tifosi dell’Atletico Madrid e di Simeone, successivamente verso i giornalisti mentre usciva dallo stadio. Ma quella “manita” non è piaciuta neanche ai tifosi della Juventus, perchè Ronaldo quelle ...