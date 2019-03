Cercare disperatamente notizie del Napoli sui social e trovare soprattutto Montanelli

ilnapolista

(Di domenica 10 marzo 2019) Se il Wi-Fi dell’aeroporto non regge Se viaggi, nei weekend, e ti ritrovi in aeroporto per un imbarco mentre gioca la tua squadra del cuore, può accadere che, se il Wi-Fi dello scalo non regge lo streaming, ti debba affidare alla “rete” per capire come stiano giocando i tuoi o che formazione sia scesa in campo.A questo punto inizia un viaggio virtuale e paranormale, parallelo a quello reale per il quale ti sei procurato una carta d’imbarco. Sui, infatti, fatichi a trovarne uno che stia guardando quella partita, che stia seguendo ila Sassuolo, perché oggi, 10 marzo 2019, sono quasi tutti a discettare di Indro. Per motivi che ti appaiono umanamente incomprensibili.Da Dries a Indro Quando la massa critica è tale, per non ritrovarti completamente straniero anche sui, devi lavorare in reverse engineering: qualcosa deve essere accaduto che riguarda ...

