Centroamerica | il turismo comunitario trend emergente

Viaggi : il Centroamerica punta sul turismo comunitario : Il turismo comunitario è un trend emergente che sta conquistando un pubblico sempre più ampio. Questo modo di Viaggiare etico e responsabile, basato sul rispetto dell’ambiente, delle popolazioni locali e della loro cultura, coinvolge direttamente le comunità nell’offerta di servizi turistici e di strutture ricettive. Rappresenta anche un modo per far fronte alla povertà attraverso il turismo e lo sviluppo sostenibile per le ...