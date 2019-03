Casa Bianca | avviso all’Italia sulla Cina | “A rischio il vostro ruolo nella Nato” 

Casa Bianca - si dimette responsabile comunicazione : Colpo di scena alla Casa Bianca, con le dimissioni a sorpresa del responsabile della comunicazione Bill Shine. L'annuncio subito dopo che il presidente Donald Trump aveva lasciato Washington per recarsi in Alabama in visita alle zone colpite dal tornado.

The Butler un Maggiordomo alla Casa Bianca : il Film Stasera su Rete 4 : Il Film tratto da una storia vera, diretto da Lee Daniels con protagonisti Forest Whitaker affiancato da un cast stellare, in onda questa sera alle 21.25 su Rete 4.

THE BUTLER - UN MAGGIORDOMO ALLA Casa Bianca - RETE 4/ Curiosità sul film : The BUTLER un MAGGIORDOMO ALLA CASA BIANCA va in onda stasera, 6 marzo 2019, su RETE 4. Si tratta di una pellicola americana realizzata nel 2013

The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca : trama - cast e curiosità del film storico : Ben cinque premi Oscar e due candidature alla prestigiosa statuetta in The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca, trasmesso mercoledì 6 marzo in prima serata su ReteQuattro. The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trailer The Butler – Un maggiordomo alla Casa Bianca: trama La pellicola ripercorre la vita di Cecil Gaines, un afro-americano nato e cresciuto in Georgia, che si trasferisce a Washington e viene assunto alla Casa ...

The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv 6 marzo : cast - trama - streaming : The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca è il film stasera in tv mercoledì 6 marzo 2019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco scheda, cast, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV The Butler Un maggiordomo alla Casa Bianca film stasera in tv: cast La regia è di Lee Daniels. Il cast è composto da Forest Whitaker, John Cusack, James Marsden, Jane Fonda, Robin Williams, Alan Rickman, Lenny ...

Venezuela - dalla Casa Bianca accuse a Maduro sui medicinali consegnati dalla Russia - : L'assistente del presidente degli Stati Uniti per la sicurezza nazionale John Bolton si è riferito ad un articolo del giornale El Nacional, secondo cui le medicine e le attrezzature mediche non ...

Casa Bianca : per Trump Usa a primo posto : 03.13 "Trump metterà sempre la sicurezza del popolo americano prima della politica". Così la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, via Twitter, spiegando il fallimento del vertice di Hanoi sul nucleare di Pyongyang, terminato con un nulla di fatto. Sanders ha spiegato che"l'ex presidente Barack Obama non si è sottratto "ad un cattivo accordo con l'Iran", mentre "il presidente Donald Trump si rifiuta di fare lo stesso errore con l'Iran, ...

Summit in Vietnam - la Casa Bianca : 'Nessun accordo Trump-Kim' : Trump e Kim hanno discusso "dei vari modi per far avanzare la denuclearizzazione e i concetti basati sull'economia". Trump: "Non c'è fretta, serve il giusto accordo" - Nell'immediata vigilia della ...

Vertice Trump-Kim finisce in anticipo. Casa Bianca : “Si è concluso senza accordo” : Il summit di Hanoi tra il presidente Usa Donald Trump e il leader nordcoreano Kim Jong-un si è concluso “senza un accordo“. Lo fa sapere la portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders, spiegando che “i rispettivi staff non vedono l’ora di incontrarsi in futuro” e precisando che i meeting tra i due leader sono stati “molto buoni e costruttivi”. “I due leader hanno discusso di vari modi per far progredire ...

Biden pronto a correre per la Casa Bianca : «Ho il consenso della mia famiglia» : Biden si porta dietro una storia politica lunga mezzo secolo , senatore dal 1972 e poi vice di Obama, , ma anche una storia umana dolorosa: dalla perdita della moglie e di un figlio in un incidente ...

Sicilia - M5s : “L’Ars costa mille euro al minuto e 137 milioni all’anno. Più della Casa Bianca. Lavora 20 ore al mese” : Alle casse pubbliche costa mille euro al minuto, 137 milioni all’anno: un milione più della Casa Bianca. È il record negativo dell’Assemblea regionale Siciliana, calcolato da un dossier elaborato dal Movimento 5 stelle sui dati del parlamento dell’isola dell’intero 2018. I mille euro al minuto sono calcolati in relazione alle ore Lavorate in aula (246 ore e 33 minuti) e ai 15 milioni di euro pagati per le indennità dei ...

Sicilia : M5S - 'Ars più cara della Casa Bianca - costa mille euro al minuto' : Palermo, 26 feb. (AdnKronos) - L’Assemblea regionale Siciliana più cara della Casa bianca: 137 milioni di euro a fronte di 136 milioni. Un Parlamento costoso e poco produttivo, che nel 2018 ha lavorato appena 87 giorni con una media di 7,25 giorni al mese. A scattare la fotografia di un’Assemblea ch

Bernie Sanders ci riprova - chi è il senatore che punta di nuovo alla Casa Bianca : Mai come in queste settimane la politica americana ha usato la parola socialista. Il presidente Donald Trump ha detto che gli Usa non saranno mai uno stato socialista pochi giorni prima che il «socialista democratico», la definizione è sua, Bernie Sanders tornasse a candidarsi per la poltrona che attualmente è occupata da The Donald. https://twitter.com/BernieSanders/status/1097828878310096901 Il senatore 77enne del Vermont ha annunciato la sua ...

Quell'attrazione reciproca tra Casa Bianca e Premio Nobel per la pace : Ma tra 1901, anno del primo Nobel, e il '67 vivere alla Casa Bianca significava di fatto anche essere in lizza per uno dei premi più ambiti al mondo. In quegli anni, infatti, tutti i presidenti degli ...