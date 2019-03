Carnevale Cento 2019 | vincono i Fantasti100

Carnevale di Cento 2019 : biglietti - programma e carri. Il calendario : Carnevale di Cento 2019 : biglietti , programma e carri. Il calendario Il Cento Carnevale d’Europa sfila nel centro storico della Città di Cento , dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume ogni domenica di Carnevale (10-17-24 febbraio e dal 3-10 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30. L’ultima domenica di Carnevale ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione del ...

Carnevale di Cento 2019 : biglietti - programma e carri. Il calendario : Carnevale di Cento 2019 : biglietti , programma e carri. Il calendario Il Cento Carnevale d’Europa sfila nel centro storico della Città di Cento , dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume ogni domenica di Carnevale (10-17-24 febbraio e dal 3-10 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30. L’ultima domenica di Carnevale ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione del ...

Tragedia al Carnevale di Cento - Marino si accascia e muore lungo il circuito dei carri : La vittima è Marino Ferrari, commerciante ambulante titolare di un chiosco di street food allestito nella zona del circuito dei carri allegorici. L'uomo è stato stroncato da un improvviso malore mentre erano in corso gli allestimenti per i festeggiamenti. Si è deciso di proseguire con la sfilata dopo aver contattato la famiglia: "Così lui avrebbe voluto"Continua a leggere

Carnevale di Cento 2019 : biglietti - programma e carri. Il calendario : Carnevale di Cento 2019 : biglietti , programma e carri. Il calendario Il Cento Carnevale d’Europa sfila nel centro storico della Città di Cento , dove le splendide creature di cartapesta fanno il loro spettacolo di maschere e gruppi in costume ogni domenica di Carnevale (10-17-24 febbraio e dal 3-10 marzo) dalle ore 14:00 alle ore 18.30. L’ultima domenica di Carnevale ci sarà il Gran Finale con la proclamazione e premiazione ...

Carnevale Cento 2019 - morto un ambulante : Cento , 24 febbraio 2019 - Era appassionato di Carnevale e proprio lì, stamattina, si è sentito male accasciandosi poi a terra esanime. A nulla sono valsi gli sforzi dei soccorritori per Marino Ferrari,...

Carlevà. Il Carnevale nello spezzino tra Ottocento e Novecento : Per il secondo anno di seguito il Museo Civico Etnografico “Giovanni Podenzana” – in collaborazione con PROSPEZIA Associazione per la