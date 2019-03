Cara Europa | se vuoi ripartire devi dire basta al neoliberismo

Talento e Carattere - il Napoli dimentica la Juventus e punta forte all’Europa League : Salisburgo ko e qualificazione ipotecata : Il Napoli liquida 3-0 il Salisburgo e ipoteca la qualificazione ai quarti di Europa League: i ragazzi di Ancelotti danno spettacolo e cancellano le scorie del ko in campionato contro la Juventus Dopo la sconfitta contro la Juventus in campionato, dal Napoli ci si attendeva una risposta di carattere. Risposta che è arrivata, in maniera decisa. I Partenopei si confermano una squadra mentalmente solida, in grado di non farsi distrarre dai ...

Migranti - Consiglio d’Europa invia lettera all’Italia : “Preoccupazione per misure contro Ong e chiusura Cara Castelnuovo” : Dalla gestione delle Ong in mare al piano di chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto. Il Consiglio d’Europa ha inviato una lettera al premier Giuseppe Conte dove si dice “profondamente preoccupato” per quanto sta facendo l’Italia in tema di migrazioni. La missiva, inviata lo scorso 31 gennaio ma resa nota solo oggi, porta la firma della commissaria per i diritti umani dell’organizzazione, Dunja Mijatovic. In ...

Cara di Mineo - iniziato lo sgombero dei migranti. Consiglio d'Europa : "C'è preoccupazione" : Al via lo sgombero di Cara di Mineo . I primi 25 migranti sono saliti su uno dei bus che li porterà nel Centro di assistenza straordinaria di Trapani. In totale saranno 50 gli uomini che oggi ...

L'Europa difende sprechi e illegalità : "Non chiudete Cara di Castelnuovo" : La chiusura del Cara di Castelnuovo di Porto, in provincia di Roma, preoccupa il Consiglio d'Europa.In una lettera indirizzata al presidente del Consiglio Giuseppe Conte, la commissaria del Consiglio Ue per i diritti umani, Dunja Mijatovic, ha espresso "rammarico per l'apparente rapidità con cui le persone sono state trasferite dal centro di accoglienza dei richiedenti asilo a Castelnuovo di Porto in vista della sua chiusura" e ha detto di ...

Col biglietto della metropolitana a 2 euro - Milano sarebbe la più Cara d’Europa? : Una fermata della metropolitana milanese MM3. (foto: Jacopo Raule/Getty Images) Da una parte c’è il sindaco di Milano Beppe Sala, che ancora ieri in un video su Facebook è tornato a difendere la scelta di aumentare da 1,50 a 2 euro il biglietto della metropolitana. Beninteso, la sola corsa singola, senza toccare gli abbonamenti. Una scelta dettata dalla necessità di contenere i costi e sostenere gli investimenti, ha spiegato. ...