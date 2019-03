Calcio | Roma Ranieri pronto a lottare | Champions è lì vicina

Roma - Rosella Sensi : 'Di Francesco un grande. La nuova società? Il Calcio non è solo business!' : Una famiglia porta quel coinvolgimento giusto per non rendere troppo arido questo sport che di arido non ha nulla. La nuova società? Ho le mie idee, ma non dispenso consigli. Forse a campionato ...

Calcio - Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Roma : “Sono felice di essere tornato a casa - impossibile dire di no” : Adesso è ufficiale! Dopo l’esonero di Eusebio Di Francesco in seguito all’eliminazione dalla Champions League contro il Porto, la società giallorossa ha presentato oggi Claudio Ranieri, nuovo allenatore della Roma. Il tecnico laziale torna a Trigoria dopo una prima esperienza tra 2009 e 2011, durante la quale aveva persino sfiorato lo scudetto. “Sono felice di essere tornato a casa. Quando la Roma ti chiama è impossibile dirle di ...

Calciomercato - Monchi lascia la Roma : i top acquisti e le cessioni in giallorosso. FOTO : Dopo l'esonero di Eusebio Di Francesco, si separano anche le strade dei giallorossi e del direttore sportivo spagnolo: rescissione consensuale per Monchi che era in carica dall'aprile 2017. Sono 50 le ...

Calcio - Roma : via Di Francesco arriva Ranieri : Claudio Ranieri è pronto a sedersi di nuovo sulla panchina giallorossa dopo l'esperienza dal 2009 al 2011. L'ex tecnico del Fulham è già arrivato nella capitale e nel pomeriggio, dopo aver firmato il ...

Consigli FantaCalcio Serie A/ Le dritte in vista della 27giornata : Roma senza Dzeko : Consigli Fantacalcio Serie A: le dritte della nostra redazione in vista delle partite attese nella 27giornata del primo campionato italiano.

Calcio : Roma. Champions fatale - esonerato Di Francesco : La Roma ha ufficializzato l'esonero di Eusebio Di Francesco. Dopo la sconfitta nel derby e quella di ieri con il Porto che ha decretato eliminazione

Calcio - la Roma esonera Eusebio Di Francesco. I giallorossi saranno guidati da Claudio Ranieri : La Roma ha esonerato Eusebio Di Francesco. È arrivato poco fa l’annuncio della società giallorossa che ufficializza una notizia che era ormai nell’aria dopo l’eliminazione subita ieri sera dei giallorossi in Champions League, con l’epilogo beffardo della sfida contro il Porto. Il tecnico toscano era già in bilico dopo la pesante sconfitta per 3-0 nel derby con la Lazio e il risultato di ieri ha convinto definitivamente la dirigenza a prendere ...

Calcio - la Roma esonera Di Francesco : 18.21 Eusebio Di Francesco non è più l'allenatore della Roma.La società giallorossa comunica di averlo solletavo dall' incarico. Fatali al tecnico abruzzese il ko nel derby con la Lazio sabato scorso e l'eliminazione dalla Champions League ieri sera. Così il presidente James Pallotta: "Da parte mia e di tutta la Roma, vorrei ringraziare Eusebio Di Francesco per l'impegno profuso. Ha sempre lavorato con un atteggiamento professionale e ha messo ...

Porto-Roma - Malagò non le manda a dire : “Calcio italiano penalizzato” : Gara con non poche polemiche quella di ieri sera tra Porto e Roma. Manca la concessione del rigore per fallo su Schick allo scadere. Oltre Manolas, Perotti e Pallotta, a criticare la scelta di Cakir è anche il Presidente del Coni Giovanni Malagò. A far discutere, il motivo per cui il direttore di gara non sia andato a visionare l’episodio al Var: “Non sono io che devo dare giudizi o sentenze – le sue parole – ma mi ...

La moviola di Porto-Roma - Cesari : "Schick - era rigore netto. Al Calcio non servono arbitri come Cakir" : Graziano Cesari commenta in esclusiva per Sportmediaset.it il mancato rigore concesso a Patrik Schick nel finale di OPorto-Roma : "Errore assurdo, incredibile e inammissibile di Cakir, lo sgambetta al ...

Biglietti Roma-Empoli - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di Calcio : Dopo le fatiche della Champions la Roma tornerà a pensare al campionato: la ventisettesima giornata di Serie A, si chiuderà con il consueto Monday Night: lunedì 11 marzo alle ore 20. 30 con la partita contro l’Empoli. I giallorossi sono quinti a 44 punti, con dieci punti nelle ultime cinque partite, mentre i toscani sono quartultimi a quota 22 ma hanno conquistato cinque punti nelle ultime cinque gare. I capitolini in casa sono quasi ...

Calcio : Champions. Di Francesco importante la Roma - non mio futuro : "Il mio futuro legato alla qualificazione? E' normale che i risultati facciano parte del percorso di un allenatore" le affermazioni allenatore Roma.