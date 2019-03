Cagliari-Bologna | dalle 12 30 La Diretta In palio punti per non retrocedere

Bologna-Cagliari - le formazioni ufficiali : Santander sfida Pavoletti - sorpresa Dzemaili : Lunch match della 27^ giornata. Al Dall’Ara si gioca uno scontro fondamentale per la salvezza: Bologna-Cagliari. Emiliani reduci da 3 sconfitte consecutive, nonostante con l’arrivo di Mihajlovic sia migliorato il gioco espresso, sardi reduci dalla vittoria contro l’inter. Il Bologna, terzultimo a 18 punti non può sbagliare: ecco le scelte ufficiali dei due tecnici. BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; ...

Serie A Bologna - Mihajlovic : «Col Cagliari ci giochiamo tanto» : Bologna - " La testa conta più delle gambe. Dobbiamo imparare a resistere agli urti, vanno affrontati meglio i momenti di difficoltà, in cui spesso prendiamo gol " . Il tecnico del Bologna , Sinisa ...

Bologna Cagliari formazioni probabili - Mihajlovic cerca punti : Bologna Cagliari formazioni – Archiviato il ko di Udine, che ha lasciato strascichi nel morale e in classifica, il Bologna si avvicina alla sfida di domenica con il Cagliari con una buona notizia: la squadra è al completo. Destro è recuperato dal problema muscolare alla coscia, con lui Pulgar, che ha scontato la squalifica. Con […] L'articolo Bologna Cagliari formazioni probabili, Mihajlovic cerca punti è stato realizzato da Calcio e ...

Bologna-Cagliari - le probabili formazioni : Barella alle spalle delle punte : BOLOGNA CAGLIARI probabili formazioni – Tutto pronto per il match del Renato Dell’Ara Bologna-Cagliari, valido per la 27° giornata di Serie A. Vediamo nel dettaglio le scelte dei tecnici Torino Chievo probabili formazioni Bologna-Cagliari, la scelte dei tecnici Nel Bologna l’infermeria si è svuotata e in più non ci sono squalificati. Il tecnico serbo quindi ha tutte le […] L'articolo Bologna-Cagliari, le probabili formazioni: Barella ...

Cagliari - le intenzioni di Maran per la fondamentale gara contro il Bologna : Il Cagliari prepara la partita contro il Bologna, l’allenatore Maran potrà contare nuovamente su Filippo Romagna, pienamente recuperato dopo l’infiammazione al tendine rotuleo del ginocchio destro. In gruppo Thereau ma che ancora deve ritrovare la migliore forma e Cacciatore, presente anche Birsa, i tre partiranno però dalla panchina. Allarme rientrato per Despodov che si è unito ai compagni questa mattina, assenti, oltre agli ...

Biglietti Bologna-Cagliari - come acquistare i tickets per la 27ma giornata di Serie A di calcio : Prosegue il campionato italiano di calcio di Serie A 2018-2019 e, di pari passo, anche la rincorsa verso la salvezza di numerose squadre. In questa ottica la 27esima giornata proporrà una sfida interessante come Bologna-Cagliari. Domenica 10 marzo alle ore 12.30, infatti, la squadra di Sinisa Mihajlovic ospiterà la formazione allenata da Rolando Maran in un match che metterà in palio punti pesantissimi per evitare la retrocessione in Serie B. I ...

