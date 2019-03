Buon compleanno Ignazio Marino | Massimiliano Fratarcangeli…

romadailynews

(Di domenica 10 marzo 2019)…Samuel Eto’o, Etrit Berisha, Chuck Norris, Umberto Balsamo, Giovanna, Sharon Stone, Eva Herzigova, Michele Paramatti, Michele Serena, Brando de Sica…Oggi 10 marzo compiono gli anni:Fratarcangeli, manager; Paolo Barbero, ex calciatore; Gino Cereseto, ex calciatore; Giuseppe di Federico, giurista; Marcello Motto, ex cestista; Vincenzo Tondo, ex tiratore; Paolo Da Ros, ex giocatore di curling; (Americo) Pordenone Montanari, artista; Domenico Volpini, politico; Dante Lafranconi, vescovo; Chuck Norris, attore, arti marziali, produttore; Francesco di Benedetto, ex allenatore; Umberto Balsamo, cantautore; Frank del Giudice, musicista, compositore; Carlo Proietti, politico; Maria Pia Conte, attrice; Carlo Longhi, ex arbitro di calcio; Giovanna (Nocetti), cantante, discografica; Giuliano Boffardi, politico, scrittore; ...

javierzanetti : Buon Compleanno a tutti gli #1nter1st1!!! ???? Happy Birthday to us!!! @Inter sei unica, noi ti amiamo e ti ameremo s… - UEFAcom_it : Buon compleanno, @Inter ???? #UCL ?????? Coppa UEFA/#UEL ?????? Coppa Intercontinentale/Mondiale per Club ?????? Serie A ????????… - Inter : ?? | BUON COMPLEANNO ?? Qualità ?? Creatività ?? Un piede destro esplosivo Auguri a due grandi interisti: ???? Juan S… -