Brexit - Perché è un terremoto per il settore automotive - FOTO GALLERY

(Di domenica 10 marzo 2019) Fatta salva lipotesi di uno slittamento al 2021, oggi non più così improbabile, si avvicina la fatidica data del 29 marzo 2019, quando il Regno Unito non farà più parte dellUnione Europea. Theresa May ha assicurato che sottoporrà la sua proposta al voto di Westminster il prossimo 12 marzo, ma alcune Case presenti sul suolo britannico sono già corse ai ripari, temendo lipotesi di una hard, ovvero di unuscita senza un soddisfacente accordo tra Londra e Bruxelles sul libero scambio.Lauto in crisi. Tra gli ultimi annunci, la Honda ha dichiarato che abbandonerà lo stabilimento di Swindon, sebbene la Casa giapponese abbia motivato la decisione con le importanti sfide dellelettrificazione che renderebbero necessaria una riorganizzazione delle attività produttive internazionali. La Ford sta accelerando laddio al Regno Unito, mentre il Gruppo Jaguar Land Rover, che ha già minacciato ...

