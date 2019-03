Boxe | Europei Under 22 2019 | Irma Testa e altri tre azzurri volano ai quarti di finale

Boxe - Europei Under 22 2019 : subito fuori Amedeo Sauli nei 69 kg e Giovanni Sarchioto nei 75 kg. Domani debutto per cinque - tra cui Irma Testa : La seconda giornata degli Europei Under 22 di Boxe in corso di svolgimento a Vladikavkaz non sorride ai colori italiani. Escono infatti di scena i due nostri rappresentanti impegnati quest’oggi, Amedeo Sauli e Giovanni Sarchioto, che terminano dunque la loro avventura ai sedicesimi di finale. Nei 69 kg maschili, Sauli perde per KOT contro il rumeno Tayson Augustin Lubert nel finale della prima ripresa, in un confronto mai in discussione. ...

Boxe - Europei Under 22 2019 : ottimo esordio di Rebecca Nicoli - battuta Esman e pass per i quarti di finale : A Vladikavkaz (Russia) sono incominciati gli Europei Under 22 di Boxe, oggi era impegnata solo un’italiana sul ring dello Sports Complex Manege. esordio vincente per Rebecca Nicoli che ha sconfitto la russa Esman per 4-1 tra le 60 kg e si è così qualificata ai quarti di finale dove affronterà la greca Pita. La nostra portacolori ha dominato l’incontro con grande autorevolezza e ha controllato l’incontro guadagnandosi ...