Bologna-Cagliari 2-0 | le pagelle di Calcioweb FOTO ...

Bologna-Cagliari 2-0 : gol di Pulgar e Soriano : Dopo più di un mese il Bologna torna a vincere: la squadra di Mihajlovic, senza vittorie dal 3 febbraio con l'Inter, batte 2-o il Cagliari al Dall'Ara. Il Bologna perde subito Santander: l'attaccante ...

Diretta Bologna-Cagliari : streaming - formazioni e risultato finale (2-0) : Diretta Bologna-Cagliari: streaming, formazioni e risultato finale (2-0) Il commento finale di Bologna-Cagliari Il Bologna gioca forse la miglior partita della stagione fino ad oggi, ottenendo un successo importantissimo in chiave salvezza. In casa i felsinei non conquistavano l’intera posta in palio dallo scorso settembre. Male il Cagliari, che non ripete neanche lontanamente la prestazione della scorsa giornata. Bologna che con ...

Serie A - 27° turno : Bologna-Cagliari 2-0 : 14.24 D'oro massiccio, in ottica salvezza, i tre punti conquistati al 'Dall'Ara' dal Bologna, che supera 2-0 il Cagliari. Subito palla-gol per Santander, fermato alla grande da Cragno.I sardi rispondono con Barella:Skorupski attento. Pisacane sfiora l'autogol su Palacio,al 34' rigore Bologna (gomito Bradaric):Pulgar esegue. Cagliari sfortunato al 39': la traversa dice no a Joao Pedro, cui Skorupski nega il pari al 63'. Ma anche i felsinei, ...

Bologna-Cagliari 2-0 Diretta Pulgar sblocca - raddoppia Soriano : SEGUI LA CRONACA LE FORMAZIONI UFFICIALI Bologna , 4-3-3,: Skorupski; Mbaye, Lyanco, Danilo, Dijks; Dzemaili, Pulgar, Soriano; Sansone, Santander, Palacio. All: Mihajlovic Cagliari , 4-3-1-2,: Cragno;...

