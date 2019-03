Boeing Ethiopian | lutto nel mondo del volontariato e della cooperazione italiana

Il Boeing 737 max della Ethiopian Airlines precipita 6 minuti dopo il decollo. 8 italiani tra le 157 vittime : Tragedia in Etiopia. Un aereo dell'Ethiopian Airlines in volo da Addis Abeba a Nairobi, in Kenya, precipita pochi minuti dopo il decollo. A bordo 149 passeggeri ed 8 membri dell'equipaggio. Non ci ...

Aereo caduto Ethiopian Airlines è un B737 Max 8 - è il secondo disastro in pochi mesi per Boeing : Sono tutti morti i 157 passeggeri che erano a bordo del Boeing 737 Max 8 della Ethiopian Airlines precipitato oggi dopo pochi minuti dal decollo da Addis Abeba mentre era in volo per...

Boeing Ethiopian - Italia può chiedere di partecipare a inchiesta : L'Italia ha la possibilità di chiedere di partecipare all'inchiesta sull'incidente del Boeing 737 MAX 8 delle Ethiopian Airlines precipitato questa mattina a sei minuti da decollo dall'aeroporto di ...

Incidente Ethiopian Airlines - l’aereo era nuovo : lo stesso modello di Boeing che si schiantò in Indonesia appena 5 mesi fa : Era un aereo nuovo, consegnato all’Ethiopian Airlines a metà novembre scorso, il Boeing 737 MAX-8 con a bordo 157 persone, tra cui 8 italiani, che si è schiantato vicino alla città di Bishoftu, 62 chilometri a sud-est di Addis Abeba, da cui il volo ET 302 diretto a Nairobi era partito pochi minuti prima, alle 8.38 ora locale. Un aereo nuovo e un modello nuovo: il 737 MAX-8 fa parte della famiglia di aeromobili progettata dalla Boeing che ...

Etiopia - si schianta Boeing 737 della Ethiopian Airlines : sarebbero 157 i morti : Una terribile tragedia si è verificata questa mattina in Etiopia, precisamente nei pressi di Addis Abeba, dove un Boeing 737 della compagnia aerea Ethiopian Airlines è precipitato poco dopo il decollo. Il velivolo, secondo quanto riferiscono le fonti di informazione, era diretto a Nairobi, la capitale del Kenya. Al momento sono sconosciute le cause che hanno portato al disastro, ma sicuramente con il passare delle ore le autorità chiariranno ...

Boeing Ethiopian : forse 8 italiani tra le vittime dell'aero : Ci sarebbero stati 8 passeggeri italiani a bordo del Boeing 737 MAX 8 volo ET 302 Addis Abeba-Nairobi dell'Ethiopian Airlines precipitato dopo il decollo da Addis Abeba tra le 157 vittime della ...

Etiopia - precipita Boeing della Ethiopian Airlines diretto a Nairobi : "157 a bordo - nessun superstite" : Disastro aereo in Etiopia. Un Boeing 737 della Ethiopian Airlines con 157 persone a bordo, di 33 nazionalità diverse, si è schiantato sei minuti dopo il decollo da Addis Abeba: non ci sono superstiti. Lo ha reso noto il governo etiopico, secondo cui l'incidente è avvenuto domenica mattina alle 8.44